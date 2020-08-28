反毒2.0投入150億 跨境緝毒 有重賞

行政院院會昨拍板新世代反毒策略第二期計畫，未來4年將投入150億元，重點將強化跨境合作與新興毒品緝毒。（資料照）

2020-08-28 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化反毒作為，行政院院會昨拍板新世代反毒策略第二期計畫，明年起的未來4年將投入150億元。院長蘇貞昌表示，第一期計畫已有不錯執行成果，但仍有不足之處，例如目前查獲毒品高達8成來自境外，第二期重點將強化跨境合作，將毒品阻絕於境外。此外，新興毒品透過各式難以辨別的外包裝毒害年輕人，也要提出更好的方法加以遏止。

不溯源、不給獎

蘇貞昌昨還提出「重獎重懲」反毒新政策，為強化跨境合作偵查，未來破獲國際毒品案件者，提高獎勵，同時訂出新規定「不溯源、不給獎」，另也要補強科技查緝設備，將毒品從源頭就加以阻攔。

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行政院106年提出「新世代反毒策略」首期計畫，4年投入超過110億元。政院依據蔡總統所提減少毒品供給、減少毒品需求及減少毒品危害的「3減新策略」，作為新世代反毒策略第二期的目標。

蘇貞昌說，境內部分，要全力掃蕩壓制，從可能製毒的源頭就嚴加監控。至於可能涉毒的高風險場所，應加強宣導業者依毒品危害防制條例善盡宣導、防護及通報義務，只要特定營業場所隱匿，請各地執法單位一定要從重懲處。

為提高對新興毒品辨識能力，蘇揆表示，政府將擴增新興毒品質譜圖庫，同時強化政府及民間機構的檢驗能力，提升全國檢驗量能。

政務委員羅秉成表示，反毒需要中央、地方及公、私部門通力合作，大家目標一致。法務部表示，將儘速完成相關配套修法，並落實個別處遇計畫，協助吸毒者戒除毒癮以復歸社會機制。

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