攔截5億私菸 海巡署半年前就掌握

海巡署在台中港查獲非洲獅子山貨輪「DA DONG」走私逾1萬1千箱私菸。（記者歐素美攝）

2020-08-27 05:30:00

〔記者歐素美、陳文嬋／綜合報導〕海巡署在台中港18號碼頭查獲非洲獅子山貨輪「DA DONG」走私逾1萬1千箱的中國及韓國香菸，海巡調查，這艘貨輪從高雄港出港，原本要開往韓國，卻在台灣外海接駁私菸。王姓船長坦承犯行不諱，供稱在船上等待船隻接駁拿貨，沒想到早已被鎖定，入台中港補給就被查獲。

海巡署指出，該船以轉口貨櫃方式，趁機掉包換成私菸，海巡人員半年前即掌握「DA DONG」輪涉嫌走私的情資，在海上開始監控。

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該貨輪8月14日從高雄港出港，原本要開往韓國，卻一直在台灣周界環繞，等待船隻接駁私菸。25日，該船以主機故障及要加水為由，原定下午3點進台中港停泊兩小時，提前於上午11點進港，海巡署會同海關登船檢查，查獲這起香菸走私案。貨輪上22人被帶回調查，其中，王姓船長及輪機長兩人是台灣籍，還有12名印尼籍及8名中國籍船員，經查主嫌是王姓船長。

海巡署指出，「DA DONG」船上載有13只40呎的貨櫃，初步調查每只貨櫃內約有820至850箱走私香菸，包括中國的黃鶴樓、紅雙喜、中華及韓國的ESSE等品牌香菸，初估逾1萬1000箱，研判這些香菸都是仿冒的。

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