旗下小姐太正招人忌 酒店經紀遭虐死丟包

張姓酒店男經紀25日晚間遭同行突襲，被帶往新北市觀音山持木棍、鋁棒痛毆，同行再將他載到大漢溪新莊段19號越堤道口丟包。（記者吳仁捷翻攝）

2020-08-27 05:30:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市29歲張姓酒店男經紀因旗下小姐漂亮、敢玩，業績長紅，引來同行相忌，竟把他押到山上虐打致全身多處瘀傷，最後丟包新莊區19號越堤道，送醫急救至昨晨不治；行凶的楊姓男子等3嫌昨主動到案，卻辯稱丟包張男時還有呼吸，否認打死張男，警詢後依殺人罪嫌送辦。

新莊警分局前晚11時接獲看夜景的民眾報案，指稱有男子路倒，另有輛白色轎車高速駛離。救護車到場時，29歲張男已無生命徵象，送醫仍回天乏術，雙親獲報哀痛逾恆，透露兒子約4天前出門，由於以往常多日未歸，不以為意，未料接到噩耗，不清楚愛子在外有無結怨。

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嫌稱曾遭死者撂人傷害

警方過濾監視器，一路追蹤涉案的白色三菱轎車，發現嫌犯先將車棄置在樹林一處夜市停車場，再搭乘機車逃往桃園友人處，警方聲請搜索票、正要拘提時，24歲楊男透過親友告知警方投案意願，昨下午在律師陪同下，與同夥24歲林男、16歲黃姓少年到案偵詢。

楊男稱與張姓死者是同行，因張男旗下公關小姐較漂亮、也敢玩，生意比他好，為了搶生意，雙方常有衝突，他曾遭張男聚眾打傷，懷恨在心，25日晚間8時許，得知張男在摩鐵跑趴將離開，找來林男、黃姓少年於門口埋伏，一見張男走出大門，衝上前將他押上車，帶往觀音山持木棍、鋁棒痛毆，打得奄奄一息後，將張男載往20公里外的大漢溪新莊段19號越堤道口丟包。

拗死者吸毒才不禁打

楊男等人為了脫罪，除表示張男直到丟包時仍有氣息，還說曾聽聞張男在摩鐵跟人連開3天毒趴，懷疑他吸毒吸到虛脫，才那麼不禁打；因死無對證，警方對3嫌辯詞多有保留，仍待查證釐清。

檢警昨相驗，發現張男身上多處瘀青，右小腿還有處撕裂傷，無法斷定致命傷，仍待擇日解剖釐清死因。

據了解，張姓死者擔任酒店經紀，側邊臉型酷似藝人余祥銓，臉書上多是他自拍、與佳麗們合影、出國時入住高檔酒店等照片，由於他曾在臉書透露積欠職運賭資，檢警也將這項情資列為辦案參考，進一步釐清犯案動機。

新莊警方過濾監視器，發現一輛高速逃逸的白色轎車。（記者吳仁捷翻攝）

一名前酒店經紀25日深夜遭丟包新莊區十九號越堤道。（記者吳仁捷攝）

涉嫌毆打、丟包張姓經紀致死的楊姓主嫌（中）等3嫌，警詢後依殺人罪嫌送辦。（記者吳仁捷攝）

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