游辰億︰跳過管委會 叔公強賣 游炎川︰反映無效 反賣派錯愕

游辰億撿到逃跑的少年仔掉落手機， 裡頭有買凶對話紀錄。（ 記者徐聖倫翻攝）

2020-08-27 05:30:00

〔記者徐聖倫、陳薏云、邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市中和望族游家為了土地內鬥，爆出買凶疑雲。反對販賣祖產的代表游辰億表示，這位家族長輩仗著自己是「祭祀公業法人台北縣游光彩」主任管理人，未經正當程序私下將中和復興路2000坪土地委外標售，宗親們還是上網查詢才知道，行為實在惡劣。

據了解，主張販售的主任管理人是游辰億的叔公。記者昨天多次致電被指控的叔公，對方關機聯繫不上，查詢叔公委託售地的「台灣金融資產服務公司」網站，已公告停止標售。

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游辰億說，祖產處置須經由「祭祀公業法人台北縣游光彩」管委會同意，再送子孫組成的「派下員大會」討論，通過後還要經民政局審核；這位長輩身為主任管理人，竟然跳過管委會，直接在派下員大會強行通過賣土地決議。

他今年5月到祖厝焚香祭祖與這位長輩的人馬相遇，當天無緣無故被對方其中2人毆打，他氣得告上警局。6月份的委員會本要決議販售土地一事，他在會議上揭發這次惡行，並投票通過將家族長輩得力助手解聘，他懷疑這個舉動引發家族長輩不滿。

游辰億說，事後長輩直接公告派下員大會於7月19日舉行，還上網查出土地早已被長輩委託金融資產公司標售，強烈懷疑是否有廠商與長輩掛鉤，使其從中獲利；而反賣派最大代表的他，則成了對方眼中釘。

中和廣濟宮董事長游炎川為反賣派領頭之一，他也說，曾叮囑一定要先經過管委會檢討才可召開派下員大會，沒想到隔一個月就收到派下員大會的開會通知，完全無預警，反映也無效，讓反賣派相當錯愕。

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