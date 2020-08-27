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    中和望族24億爭議地／鄰捷運南勢角站 可建高級大樓

    目前該爭議土地為月租停車場使用，拍賣土地網站將標售中改為停止標售。（記者邱書昱攝、取自網路）

    目前該爭議土地為月租停車場使用，拍賣土地網站將標售中改為停止標售。（記者邱書昱攝、取自網路）

    2020-08-27 05:30:00

    〔記者邱書昱、賴筱桐／新北報導〕新北市中和區的在地望族游家，因為一筆市值約24億元的家族土地發生糾紛。這塊游家祖產位在中和區復興路上，距離捷運南勢角站步行只要5分鐘，面積約2000坪，土地使用分區是都市計畫住宅區，目前做停車場用途。熟悉當地房地產的土地開發商估計，這塊土地的「地坪」每坪約值120萬元到140萬元上下，如果僅以120萬元計算，2000坪土地約值24億元，當地的房價每坪40多萬元左右，未來開發後可以興建高級住宅大樓。

    管理人被控擅自找人售地

    據了解，遭指控的家族祭祀公業主任管理人「叔公」，被家族其他成員批評未經過法定程序就擅自召開「派下員大會」，也不顧其他人反對，逕行決定處理該筆20多億元的土地，還找「台灣金融資產服務公司」代為售地，違反祭祀公業規章。

    民政局︰未核備無法過戶

    新北市府民政局表示，有關祭祀公業法人財產處分的移轉登記，如果民政局沒有核備，就算拍賣也無法過戶；調查該次「派下員大會」的會議紀錄是在8月20日送到市府民政局，目前仍在書面審查階段，尚未完成備查程序。

    原標售土地已停止標售

    民政局說，已有「派下員」對於會議內容及過程提出質疑及異議，也有「派下員」於8月25日向新北地方法院提出民事訴訟，因此備查的過程會更謹慎。記者昨天查詢「台灣金融資產服務公司」網站，原先標售中的土地已停止標售。

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