欠半年房租 抗強制執行 男雙刀砍傷2警

警方攻堅進入屋內，將男子壓制在地。（記者陳建志翻攝）

2020-08-26 05:30:00

其中一警傷口達30公分

〔記者陳建志／台中報導〕一對租屋的姊弟積欠房租和管理費超過半年，房東提告聲請民事強制執行獲准，台中警方昨配合法院前往執行時，屋內的男子突然情緒失控，手握2把類似切生魚片的利刃攻擊員警，2名員警腳部被割傷，其中警員李元顥左小腿傷口長達30公分。

太平分局新平派出所所長林育正表示，這對姊弟中，僅男子攻擊警方，2人都被依精神衛生法強制送醫，是否涉及相關刑責，將釐清後依法送辦。

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與堂姊同住 兩人皆無工作

昨下午2點多，警方配合台中地院進行民事強制執行，事先已知這對姊弟罹患思覺失調症，派李元顥等4名員警與3名衛生單位人員到場，員警配槍帶警棍，由房東持鑰匙開門。

傷人後躲屋內 警攻堅逮人

不料，男子情緒失控，開門後手持約30公分的2把利刃攻擊員警，因現場空間狹小，李元顥閃避不及，左腳被砍2刀，左小腿刀傷長達30公分，立即被送醫急救。

男子行凶後躲進屋內反鎖，警方聯絡消防員協助破門，員警持辣椒水、盾牌、警棍進屋，男子雙手持利刃反抗，被員警以警棍打掉雙刀後制伏，但警員賴俊杰右腳踝被劃傷5公分，送醫無大礙。

鄰居表示，男子住在該處約5年，原本和母親同住，母親過世後一度獨居，後來一名疑似堂姊的女子與他同住，2人都沒有工作，大部分時間都在家裡，男子有時會外出釣魚。

行凶利刃（記者陳建志翻攝）

警員李元顥昨前往一處社區執行民事強制執行勤務時，遭屋內男子持利刃砍傷送醫。（記者陳建志翻攝）

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