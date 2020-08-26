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    21日提前退休 彭坤業「無官可拔」

    彭坤業（資料照）

    彭坤業（資料照）

    2020-08-26 05:30:00

    涉不當接受陳情 檢審會昨討論懲處 只能決議「免議」

    〔記者楊國文／台北報導〕高檢署主任檢察官彭坤業（見圖，資料照）任職桃園地檢署檢察長期間，被控不當接受陳情，監察院兩次彈劾均未過，移請法務部懲處，部分年輕檢察官組成的檢察官改革團體「劍青檢改」不滿他仍高居主任檢察官，要求法務部拔掉其主任一職，法務部檢察官人事審議委員會昨原排定此案討論，不料彭坤業已提早在21日退休，檢審會認定彭已非現職檢察官，昨只能決議「免議」。

    年終被砍 彭提起救濟

    彭坤業雖未被彈劾，但之前已被檢審會記書面警告，年度考績「未達良好」，年終獎金還少一個月，對他「很傷」。彭對處分不滿，已提起救濟，原本傳出擬於本月27日隨年度調動首日即正式退休，劍青檢改得知此事後，批評彭不當接受陳情，竟然還能以主任一職退休，日前要求法務部在他退休前處理拔官一事。

    法務部本月20日通知檢審會，訂25日召開臨時會，討論彭坤業「不予續任並調任檢察官」的人事議案；不少檢察界人士認為，25日檢審會通過彭「拔官」的機率很高。

    不料，檢審會昨開會時，法務部人事處指出，20日發出會議通知，原以為彭坤業是8月27日退休，後來才知道彭坤業變更退休日期，提前在8月21日退休，且已經高檢署報請銓敘部核准通過，彭的退休案已於8月21日生效。

    檢審會討論認為，既然彭坤業已退休，非現職檢察官，已「無官可拔」，故決議「免議」。

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