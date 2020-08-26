涉助前夫詐貸2.8億遭訴 正妹銀行員爆哭︰愛錯人

石蕙瑄前夫許皓青（資料照）

2020-08-26 05:30:00

詐貸兆豐銀 共34人起訴

〔記者錢利忠、李靚慧／台北報導〕前兆豐銀行新店分行正妹職員石蕙瑄，任內涉嫌內神通外鬼，勾結前夫許皓青及地政士周芷妘等人，先由石女及許男物色中古屋，再由人頭出面買屋並交給周女等地政士辦理過戶，石女則自行核貸灌水成交價，合計交易22個物件，共詐貸兆豐銀2.8億多元；台北地檢署昨依違反銀行法及詐欺等罪起訴石蕙瑄、許皓青、周芷妘及人頭等34人；在押的許皓青下週移審台北地院。

石女被搜索當天就在偵查庭上淚崩認罪，她痛哭指出︰「我愛錯了人！」訊後被檢方諭令30萬元交保；據悉，石女到案後曾抱怨，她為前夫冒盡風險，替他做了那麼多，前夫卻從沒想過她，一般女生常收到的鑽戒、名牌包等禮物，她都沒收過，她為了「愛」，不計較一切，卻換來這種下場。

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批前夫「從沒想過她」

檢方調查，2015年至2017年間，在兆豐銀新店分行任職的石女，利用承辦房貸與信貸等業務機會，涉嫌由許男找來的20多名人頭充當買方，夥同周女等5名地政士及林姓房仲等3人，利用人頭買屋、地政士配合偽造虛增成交價金及不實稅款申報，再由石女自行核貸等方式增額詐貸，合計詐得2.8億多元。

鑽戒、名牌包 前夫都沒送過

為方便核貸，石女及許男還涉嫌與地政士配合，替房地產人頭偽造財力證明文件，人頭則依物件及申貸金額高低，獲取10至20萬元不等酬勞。

檢調追查，石女等人以詐貸方式，陸續在台北市文山、士林及北投區置產，光是天母北路的一戶物件，實際成交價2000多萬元，卻虛報至3000多萬元。

兆豐銀︰已建防弊系統

針對前職員爆發詐貸案被起訴，兆豐銀昨回應指出，該案發生在2015年至2017年間，目前兆豐銀行已建置人頭戶態樣交易監控系統管控，也將地政士分級建檔管理。另外，已積極強化不動產鑑價系統，透過e-map自動連線外部資料庫、去除人為判斷，同時建立估價集中化制度，避免再次發生弊端。

前兆豐銀行新店分行正妹職員石蕙瑄（右），因勾結前夫許皓青等人，詐貸兆豐銀2.8億多元，昨被依詐欺等罪起訴。（資料照）

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