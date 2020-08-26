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    首頁　>　社會

    越南山老鼠竄西部山區 受僱變身盜伐集團

    近期查獲越籍山老鼠案例

    近期查獲越籍山老鼠案例

    2020-08-26 05:30:00

    〔記者邱俊福／台北報導〕5名越籍移工潛入南投縣山區盜取紅檜和扁柏樹瘤，落網被法院判賠9595萬元，以遏止山老鼠囂張氣焰；但警政署保七總隊分析發現，近年來越南籍失聯移工橫行台灣西部山區盜伐珍貴林木，這些移工原只是受僱背負切塊樹瘤下山，未料熟門熟路後，開始自組盜伐集團，並有取代本國盜伐集團趨勢，已成為國安隱憂。

    越南籍移工阮文中，因積欠綽號「老大」的山老鼠債務，答應幫他搬運木頭抵債，於是找來阮文藍等4名同鄉，今年2月14日到南投林區管理處濁水溪事業區，共同徒手搬運遭不詳人士鋸切的紅檜樹瘤28塊、台灣扁柏樹瘤5塊，全部重達184.18公斤，市值保守估約192萬元。

    同月22日清晨，阮文中和阮文藍2人合揹33塊樹瘤，走在仁愛鄉奧萬大聯外道路8.7公里處下方邊坡，被埋伏1夜的保六大隊等人員攔截，當天傍晚，警方再逮獲其餘3人。南投地院將阮文中等5人依違反森林法，各判1年2月，且併科贓額10倍，每人併科罰金高達1919萬3720元。

    此案只是冰山一角，保七總隊統計，去年6月至今年7月查獲盜伐林木人數，其中外國籍37人皆是越籍，只有6人為合法移工。

    警方調查，目前國內約有2萬多名越籍失聯移工，在國內從事勞力密集的工作，盜伐林木集團看上這些越籍移工年輕力壯，又急於賺錢，便透過越籍同鄉牽線吸收，聘僱加入其集團，扮演進入深山的吃力盜伐角色。

    建立銷贓管道自立門戶

    集團得手的紅檜等珍貴林木，會立即銷贓給台籍收贓者，收贓者再交給加工廠業者，經加工流入藝品店、佛具店與奇木店，再進入市場，牟取暴利。

    這些越籍失聯移工經受僱盜伐後，近年來逐漸擴展人脈，並主動跟收贓的國人建立銷贓管道，進而自立門戶，賺取更高額的不法利益，嚴重戕害森林資源。

    保七總隊目前採區域合作方式，除跟林務局強化互動，也由林務局、各所轄警分局建立聯合查緝機制，透過加強查察，遏止越籍失聯移工集團化盜伐台灣珍貴林木。

    保七總隊破獲越籍山老鼠集團，查扣紅檜和台灣扁柏樹瘤。（記者邱俊福翻攝自保七總隊臉書）

    保七總隊破獲越籍山老鼠集團，查扣紅檜和台灣扁柏樹瘤。（記者邱俊福翻攝自保七總隊臉書）

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