無船名中國船隻越界 澎湖查獲2起

澎湖接連查獲兩艘無船名中國船隻，令人擔憂幕後動機可疑。（澎湖海巡隊提供）

2020-08-26 05:30:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國軍機不斷騷擾澎湖領空之際，又傳出澎湖海巡隊接連查獲2艘無船名中國船隻越界，一艘是中國油料補給船，另一艘則是中國越界漁船，無船名的原因除了是掩人耳目外，相關單位也擔心肩負情蒐任務。

澎湖海巡隊調查指出，24日晚間接獲漁業電台轉澎籍漁船通報，在西嶼西20浬海域，發現有中國漁船越界作業，該隊立即派遣巡防艇前往查察，於花嶼西北17.2浬查扣「無船名」中國漁船，依違反「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」押返馬公偵辦。

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巡防艇鎖定中國漁船「無船名」，越界進入我國限制水域作業，經廣播多次命其起網停俥受檢，均拒不停船，遂採取緊追及強靠登檢中國漁船，執勤全程均落實各項防疫措施，查獲林姓船長等7人，經查船艙及個人行李無發現牛、豬肉相關製品，人員均無發燒情形。海巡人員相關蒐證顯示中國漁船越界明確，依法押返馬公查處，捕撈之魚貨進行海拋，扣留人員原船留置隔離，並配合衛生局、防疫檢疫局人員進行消毒作業及船員相關檢疫措施。

由於中國船隻一連被查獲2起無船名案件，在中國軍機頻頻越界澎湖上空之餘，也有民眾擔心中國漁船趁機進入我方海域進行水文情蒐，採取海空雙擊策略，無船名擔任掩護，但因現行防疫需求，相關扣案中國船員集中在烏崁收容所隔離14天，隔離期後再行製作筆錄，後續動作仍有待觀察。

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