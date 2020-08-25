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    首頁　>　社會

    剁母頭判無罪 法醫所：二審畫錯重點

    高等法院二審判剁母頭的逆子無罪，引發社會討論。（資料照）

    高等法院二審判剁母頭的逆子無罪，引發社會討論。（資料照）

    2020-08-25 05:30:00

    〔記者張文川／台北報導〕桃園梁姓男子吸毒後殺害母親並剁頭丟下社區中庭，高等法院二審日前撤銷一審無期徒刑，改判無罪，高院昨指出，法務部法醫研究所於答覆一審的函詢時曾表示，本案梁男「較屬甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人的結果」，和一審時的精神鑑定結論不同，二審才會委請台大醫院鑑定時請求說明。

    對於高院說法，法醫所回應表示，法醫所只負責死因、毒化鑑定，未受法院委託對梁男精神鑑定，法醫師答覆一審的函文，只是在說明造成梁母傷勢和死亡的原因，重點在於傷勢與凶器的關聯性。

    法醫所指出，一審並未曲解或斷章取義，而以為法醫所是在做精神鑑定，不解以高院法官的專業素養，怎麼會認為這是精神鑑定？高院畫錯重點，回函重點不在「安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人」這句，而是下一句「若凶嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換凶器或清潔凶器上之凶跡之行為模式」；梁男使用菜刀、開山刀、西瓜刀等4把刀殺母，若他當時精神喪失，比較不可能換了4把刀，事後還清洗凶刀。

    法醫所也強調，高院審理期間若對函文有疑義，也應再問法醫所意見，或傳法醫到庭作證，但二審卻捨此不為，有畫錯重點、拖法醫所背書之嫌。

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