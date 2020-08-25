男討債9萬元不成 刺死友人自殘亡

劉姓男子遭陳姓男子持刀刺中左胸，還掙扎要開白色賓士轎車自行就醫，但身體不支車子撞上戶外牆壁。（記者佟振國攝）

2020-08-25 05:30:00

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣58歲男子陳三木昨到42歲友人劉原谷住處，雙方在客廳短暫交談，疑追討積欠的9萬元未果，陳男竟持預藏的水果刀猛刺劉男左胸，深及心臟，劉男左胸插著一把尖刀，仍強忍痛楚開車就醫，車子一起步就撞牆，友人緊急報案將他送醫仍傷重不治，而陳男行凶後自行開車離去，卻將車停在離現場不遠的窄巷，持另一把刀刺腹割頸，送醫後也不治；2人都以名車代步，嫌犯為了不到10萬元對朋友與自己下如此重手，犯案原因待檢警釐清。

友人胸插尖刀 忍痛開車撞牆

警方調查，陳三木經營電子遊藝場，目前已結束營業，劉原谷曾是他的員工，雙方結識逾20年，近來傳有債務糾紛。

請繼續往下閱讀...

昨下午2時許，陳男駕駛凌志休旅車，前往劉男南投縣埔里鎮育英街157巷的住處，雙方在客廳短暫交談，陳男即持水果刀猛刺劉男左胸，深及心臟，劉男流血倒地，一度掙扎站起，想要駕駛賓士車就醫，後因傷勢嚴重不支，車子擦撞牆壁，同居人及其友人聽聞聲響查看，見他左胸插著一把尖刀，趕緊打119送醫急救不治。

行凶男車停窄巷輕生 大出血不治

陳男行凶後開車離去，卻將車停在現場附近窄巷，持另一把尖刀於駕駛座猛刺腹部並割喉，救護人員趕到，見他坐在駕駛座頸部大出血並失去意識，也因傷勢過重不治。

劉男、陳男先後死亡，針對疑似債務糾紛，警方偵訊劉男的同居人、母親等，同居人指稱，男友好像有向陳男借錢周轉多次，印象中有一筆是9萬多元，總金額則不太清楚。

由於2人都以名車代步，陳男為了不到10萬元對朋友痛下殺手，並自己割喉尋短，讓檢警難以置信，相關事證需進一步調查釐清。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

陳姓男子行凶後自行開車離去，卻在距現場不遠的窄巷自殘身亡。（記者佟振國攝）

心臟遭刺的劉姓男子送醫急救仍宣告不治，家屬傷心欲絕。（記者佟振國攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法