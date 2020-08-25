天價換緩起訴／法界︰當事人會痛、會怕 不敢再犯

天價換緩起訴

2020-08-25 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕有富建設董事長洪村騫充當潤寅案白手套行賄調查官，昨獲檢方6000萬元天價的緩起訴，法界認為緩起訴不應淪為富豪的免囚巧門，只要認罪捐錢就可免除往後數年跑法院、甚至入獄服刑的磨難；另一派則認為若認罪且配合供出實情，檢方再依個人資力課以適度「會痛、會怕」的緩起訴處分金，既啟自新又充實國庫，並非不可行。

另一方批淪富豪免囚巧門

英業達集團創辦人葉國一炒作士林官邸住宅案，最終他同意檢方將22戶捐給台北市政府，並支付公庫4800萬元，共以10億元代價換得緩起訴；潤泰集團總裁尹衍樑捲入國安密帳案，獲1000萬元緩起訴；連戰女兒連惠心涉販售含禁藥成分的減肥產品，獲600萬元緩起訴。

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葉國一炒房案 緩起訴代價10億

律師周武榮認為，檢方如此放過富豪，會造成很不好的社會觀感，讓民眾以為有錢就免吃牢飯，依洪村騫的財富，顯非對案情毫不知情、單純代為送錢的白手套，而是共犯結構的一環，甚至對潤寅詐貸案內情也可能有一定程度的知悉，如此重大矚目、牽涉數十億元利益、還有公務員貪污的案件，檢方卻以6000萬天價放過洪村騫一馬，令人非議。

曾任台北地院刑事審判長的律師吳孟良認為，行、收賄案常須關鍵參與者的配合辦案，方能開啟全案晦暗不明的歷程，行賄罪是3年以下的輕罪，自白承認全部犯行，並配合辦案供出行收賄的實情，檢察官斟酌其資產能力給予緩起訴，既啟自新又充實國庫，繳庫金額足讓被告會痛、會怕而不敢再犯，達到預防再犯的效果並非不可行。周武榮則認為，若檢方是依「窩裡反條款」與洪交換認罪條件，也未必須緩起訴，讓洪直接跳過法官的把關，檢方仍可起訴並聲請簡易判決，或在起訴後啟動認罪協商程序，由法官判處免刑或緩刑，由公正的法官裁判，同樣能達到鼓勵自新的效果，總比檢方跳過法院的監督而直接緩起訴更能服眾。

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