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    首頁　>　社會

    蔡哲凱辦群交趴爆紅 假拍藝術照7度媒介性交

    本名蔡哲凱的攝影師「穆川申」因刊登女性下體猥褻照被檢方起訴。（資料照）

    本名蔡哲凱的攝影師「穆川申」因刊登女性下體猥褻照被檢方起訴。（資料照）

    2020-08-25 05:30:00

    〔記者錢利忠、徐聖倫／台北報導〕本名蔡哲凱的攝影師「穆川申」因刊登女性下體猥褻照昨天被檢方起訴，2年多前，蔡男假借拍「藝術照」名義媒介性交易，大搞「7男戰6女」的群交趴，沒想到當時造成轟動的性愛趴竟有男警參加。

    因舉辦群交趴而聲名大噪的蔡哲凱，自承受日本情色攝影大師荒木經惟啟蒙，欣然接受「色淫師」稱號，他曾在臉書上透露，接觸攝影之前，曾在父親的書櫃中發現荒木經惟的攝影集，自此留下深刻印象，他還強調：「我要的從來不是來射精的人，而是帶著愛而來的人」。他堅持拍攝對象須經嚴格篩選，不能違法，卻因犯下媒介性交易案件而被判刑。

    2017年底，網路論壇「Dcard」出現一篇爆料文章，內容揭露有攝影師假借拍攝藝術照名義，舉辦「極樂群交趴」，文章還附上3名身材火辣的女子全裸照片，畫面中3女背對鏡頭趴跪在沙發上，甚至翹起臀部、張開雙腿；此事經媒體曝光後，檢警主動介入偵辦。

    台北地檢署去年3月依媒介性交罪將他起訴；一審台北地院認定他在短時間內，7度收費媒介性交，去年10月判他應合併執行10月徒刑，得易科罰金30萬元。

    判決指出，2017年7月14日至12月21日間，蔡哲凱7度在摩鐵舉辦收費群交趴，先在網路平台上張貼活動訊息並徵求參加者，之後從中選取成年男、女數名，每位報名的男性收費3500元。

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