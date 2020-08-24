不捨癱妻折磨 悶殺不成 他先走了

范妻送醫後，目前在加護病房治療觀察，狀況穩定。（記者丁偉杰翻攝）

2020-08-24 05:30:00

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉市71歲范姓老翁，疑不忍住在長期照護中心呈「半植物人」狀態的70歲妻子飽受病痛折磨，前晚持棉被床單意圖悶壓殺妻不成，再持預藏的2瓶強酸液灌妻、自飲，欲同歸於盡，范翁傷重昨不治，其妻搶救後，在加護病房觀察，狀況穩定。

范妻搶救後狀況穩定

家屬傷心地說，父母親感情好，母親住在長照中心2年多來，父親每天早晚都去探望，不捨直呼「怎會這樣！」

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長照中心張姓業者說，范妻中風、全身癱瘓、插鼻胃管，無法言語，呈半植物人狀態，范翁很愛妻子，妻子入住2年多來，每天早晚都會來探視，對於愛妻近來身體狀況越來越差，曾外送就醫3、4次，感到不捨。

張姓業者說，范翁上月透露，近來賺的錢沒辦法支付住院費用，以後會請兒子幫忙，甚至表示若妻子健康再出狀況，不要送醫，也不要灌食；照護員曾見范翁與妻子一同流淚，請社工訪談，范翁只表示，「講到以前的事，沒什麼事」，豈料發生憾事。

范翁與長子從事代辦車輛過戶等工作，范妻入住長照中心的每月費用，政府補助近1萬5千元，其餘自費約1萬元，並未積欠費用；范翁住在北部的第3個兒子也向長照中心提過，以後住院費用他會負責。

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