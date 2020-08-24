鄭有仁為證實意志力可戒毒 染毒斷前途

曾是戒治毒癮醫師的鄭有仁。（記者王捷翻攝）

2020-08-24 05:30:00

〔記者魏瑾筠、王捷／綜合報導〕前桃園榮民醫院急診室醫師鄭有仁曾在台北馬偕醫院、新竹醫院等地服務，自稱為了向藥癮者證實能靠意志力戒毒，結果自己染上毒癮跌入深淵，大好前途化為烏有。

鄭有仁2009年曾因吸安被觀察勒戒，但不知悔改，2011年8月又被查獲吸安，當年11月經簡易判處徒刑3月，得易科罰金，不料同年12月26日他接受採尿後，驗出毒品反應被判刑3月，2案隔年併罰5月確定，鄭男同年6月18日易科罰金執行完畢。

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之後鄭男2014年8月間，被桃園警方在位於中壢區的家中發現海洛因殘渣袋2個，因罪嫌不足未起訴，不過殘渣袋驗有海洛因陽性反應，2016年經檢察官向桃園地院聲請沒收殘渣袋2個獲准。

前案審理期間，鄭男又於2015年因吸食安非他命被抓，判刑4月得易科罰金。

案發逾1年後，鄭男接連於2017年4月、5月間因吸毒被抓，不料前2案未了，鄭男於2018年3月間，在天晟醫院急診部毆傷康姓男子，去年3月被判刑3月，至於吸毒案於同年9月合併判刑6月，都可易科罰金，經檢察官2019年12月聲請數罪併罰，3案合併執行8月，得易科罰金。

當年鄭有仁涉及向病患換安毒落網時，曾向檢警供稱，因為長期值班，上下班時間不正常，難以入睡才靠吸毒提神，讓警方直搖頭。

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