為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    鄭有仁為證實意志力可戒毒 染毒斷前途

    曾是戒治毒癮醫師的鄭有仁。（記者王捷翻攝）

    曾是戒治毒癮醫師的鄭有仁。（記者王捷翻攝）

    2020-08-24 05:30:00

    〔記者魏瑾筠、王捷／綜合報導〕前桃園榮民醫院急診室醫師鄭有仁曾在台北馬偕醫院、新竹醫院等地服務，自稱為了向藥癮者證實能靠意志力戒毒，結果自己染上毒癮跌入深淵，大好前途化為烏有。

    鄭有仁2009年曾因吸安被觀察勒戒，但不知悔改，2011年8月又被查獲吸安，當年11月經簡易判處徒刑3月，得易科罰金，不料同年12月26日他接受採尿後，驗出毒品反應被判刑3月，2案隔年併罰5月確定，鄭男同年6月18日易科罰金執行完畢。

    之後鄭男2014年8月間，被桃園警方在位於中壢區的家中發現海洛因殘渣袋2個，因罪嫌不足未起訴，不過殘渣袋驗有海洛因陽性反應，2016年經檢察官向桃園地院聲請沒收殘渣袋2個獲准。

    前案審理期間，鄭男又於2015年因吸食安非他命被抓，判刑4月得易科罰金。

    案發逾1年後，鄭男接連於2017年4月、5月間因吸毒被抓，不料前2案未了，鄭男於2018年3月間，在天晟醫院急診部毆傷康姓男子，去年3月被判刑3月，至於吸毒案於同年9月合併判刑6月，都可易科罰金，經檢察官2019年12月聲請數罪併罰，3案合併執行8月，得易科罰金。

    當年鄭有仁涉及向病患換安毒落網時，曾向檢警供稱，因為長期值班，上下班時間不正常，難以入睡才靠吸毒提神，讓警方直搖頭。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戒毒「醫哥」淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫
    2020-08-24 05:30

    戒毒「醫哥」淪毒品通緝犯 躲小診所當密醫
    奇美家電奪最佳信譽雙金獎

    奇美家電奪最佳信譽雙金獎
    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅

    2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
    社會今日熱門
    2020-08-23 08:00

    竹縣消防車穿「反光衣」！即日起換新裝增能見度

    2020-08-23 08:45

    39歲男子疑開瓦斯引發氣爆 全身40％二度燒傷

    2020-08-23 09:04

    長照中心圖悶死妻受阻潑酸傷4人 莽夫吞強酸重傷不治

    2020-08-23 09:54

    世貿台北國際佛事展傳竊案 賊3分鐘得手百萬沉香

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播