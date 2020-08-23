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    首頁　>　社會

    二審才認殺人 律師指有悔意太牽強

    台中高分院更一審法官調閱看守所接見資料，發現簡裕晉只關心自己，不曾主動關心死者家屬，認為他缺乏真誠悔悟之心。（資料照）

    台中高分院更一審法官調閱看守所接見資料，發現簡裕晉只關心自己，不曾主動關心死者家屬，認為他缺乏真誠悔悟之心。（資料照）

    2020-08-23 05:30:00

    〔記者吳政峰／台北報導〕男子簡裕晉殺害情敵，曾任檢察官的律師王捷拓分析認為，若簡男在偵查時就自白犯罪，量刑從輕的機率較高，但他到了二審才承認犯罪，更一審不認同，因而改判為無期徒刑，符合司法實務見解。

    偵查時自白 較易從輕量刑

    一審時簡辯稱買刀是要切檸檬，非預謀犯案，被認定無悔意遭判無期徒刑；二審改口承認犯行及表達悔意等，獲輕判15年；更一審則認為他的所為只是想要獲得輕判，未賠償、也不主動關心被害人家屬，再改判為無期。王捷拓分析，自白的時間點以及未達成和解，是改判加重的關鍵。

    王捷拓說，量刑實務操作上，會考量被告的學經歷、犯後態度、自白與否、有無達成並落實和解，以及被害人或家屬的意見，其中自白與和解是犯後態度的重要因子。

    但簡裕晉未在偵查及一審時自白，到了二審才翻盤，很容易被認為是為減輕罪刑才做的行為，法官在評價悛悔程度時多少會打折。

    沒賠償、沒諒解 說說而已

    簡裕晉為表達有心和解之意，連老母親做工幫忙賠償都搬出來，王捷拓說明，殺人是重案，口頭上說想要和解沒有實益，必須要真的獲得家屬諒解，簽下和解書後履行部分或全部和解內容，才可能獲得量刑打折，且就算和解，家屬也不一定原諒，法官量刑時仍得參酌家屬意願。

    王捷拓說，更一審綜觀簡男的辯詞脈絡，認定他悛悔無實據，僅是訴訟策略，是目前實務上的主流見解。

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