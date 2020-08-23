演有悔意 二審也信／殺情敵 更審改重判

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2020-08-23 05:30:00

母做工幫賠償也成理由

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣已婚校車司機簡裕晉，與林姓女子婚外情，分手後林女與文姓男子交往，簡醋勁大發，持刀在林女面前刺死情敵，當晚由母親陪同投案。南投地院將簡男判處無期徒刑，簡上訴大打悲情牌，強調「母親有到農會去做臨時工來還（賠償）」，二審台中高分院認為簡知錯悔悟，改判15年徒刑；但台中高分院更一審認為簡男根本未真誠悔悟，為求輕判才認罪，且看守所接見資料顯示，他從未主動關心過死者家屬，據此改判無期徒刑。

44歲簡裕晉與已離婚的林女交往，林女後來改與文男交往，簡竟於2018年11月買刀後去找林女，見到文男就猛刺對方4刀致死。

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更審認定是求輕判策略

南投地院審理時，簡否認殺人犯意，辯稱買水果刀是要切檸檬，與文男拉扯時失控，演變成傷害致死。法官認為簡買刀直奔現場，行凶時間僅2分鐘，足證預謀殺人，依殺人罪判無期徒刑。

簡男上訴二審，改口坦承殺人犯行，改打悲情牌，稱他有子女要養，是921地震受災戶，他只求有彌補機會，母親也有到農會去做臨時工來還。台中高分院認為，簡男投案，二審時認罪表達悔意，因賠償金額談不攏沒和解，但有悔悟之心，改判15年徒刑。

但二審判決被最高法院打臉，認為二審只是透過卷宗資料，以及簡男嘴巴說的母親到農會當臨時工，為自己犯行贖罪等描述，就認定簡悔悟而改判，量刑欠周延，撤銷發回更審。

逆轉 15年改判無期徒刑

更一審合議庭認為，簡認罪是在一審判決之後，深知自己辯詞難讓法院採信，才坦認犯行，南投看守所接見資料顯示，簡男只關心自身之事，不曾主動關心死者家屬，更不見他積極向死者家屬表達悛悔之舉，依此改判為無期徒刑，須透過較長時間教化，來矯正他的偏差價值觀與衝動。

文姓男子被簡裕晉視為情敵，殺4刀送醫不治。（資料照）

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