下令槍殺海盜 中國船長高雄落網

網路瘋傳海上殘殺船員的影片，下令開槍的中國籍船長汪峰裕被通緝多年後，在高雄落網。（記者黃佳琳翻攝）

2020-08-23 05:30:00

〔記者黃佳琳、陳文嬋／高雄報導〕六年前，網路瘋傳一段海上喋血影片，片中是船員公然槍殺疑似海盜的多名漁民，因片中有人說中文，且拍到台籍漁船，國際刑警組織交台灣調查，我檢警查出中國籍船長汪峰裕涉重嫌，通緝多年後，汪昨天上午搭塞席爾共和國籍遠洋漁船進入高雄港運補，被移民署和海巡署當場逮捕，法官裁定羈押。

喋血影片 震驚國際社會

這段十分鐘影片，標題是「斐濟外海漁船上的斐濟船員遭槍殺」，二○一四年八月在YouTube瘋傳，片中有幾位男子攀附看似翻覆的小船，周遭有三艘船，船上的人開槍將他們全都擊斃，鮮血染紅海水，開槍的人還笑擺姿勢拍照留念。

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影片傳出後震驚國際社會，片中持槍船員有人講中文，也有人說泰語、越語，附近一艘我國「春億二一七號」漁船也被拍攝入鏡；血案發生海域是著名索馬利亞海盜出沒處，斐濟警方透露，在附近海域作業的漁船都有武裝，被殺漁民可能是海盜。影片存在一名亞洲漁船船員手機裡，但他遺落計程車上，被一名學生撿到，因而流出。

船長：怕被劫 開槍嚇阻

台灣檢警接下本案後，查出下令槍殺漁民的是中籍船長汪峰裕（四十四歲）；汪非我國公民，檢方二○一七年發佈通緝。至於春億二一七號漁船，船東在六年前就澄清，指漁船當時剛好經過，絕無涉案。

汪不知自己被台灣通緝，被上銬時表情平靜，似乎已知情由，但喊冤稱當初有通報船公司，船公司擔心海盜近船傷人奪財，下令武力嚇阻，他才叫船上武裝人員開槍。

高雄地院認為汪男在台無固定住所，有逃亡之虞，裁定羈押。因值武漢肺炎肆虐全球，汪雖說他在海上作業，一年多未上岸，但法院不敢輕忽，仍交看守所進行隔離。

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