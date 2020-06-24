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同夥認定他是抓耙仔 7煞誘殺 扳手K死國二生

陳嫌還拿扳手毆擊林姓國二生的頭部，結果把林少打到顱內出血，不到2天殞命。（示意圖）

陳嫌還拿扳手毆擊林姓國二生的頭部，結果把林少打到顱內出血，不到2天殞命。（示意圖）

2020-06-24 05:30:00

〔記者余瑞仁／桃園報導〕14歲林姓國中二年級學生日前參與鬥毆，被逮後供出17歲陳姓少年涉案，陳不滿「被耙」，與21歲周姓男子等人設計將林少與其羅姓女友誘出，圍毆林少，陳還拿扳手毆擊林的頭部，結果把林少打到顱內出血，不到2天殞命；桃園檢警陸續拘捕涉案7名青少年，依殺人罪偵辦處理。

檢警追查，林少與周男、陳少等人住在新北市鶯歌區，相互熟識，林日前在桃園參與鬥毆被警方查獲，供出陳姓少年參與，引起陳少不滿，找來周男夥同另外的陳姓、李姓、楊姓等青少年，本月20日約林少到鶯歌區三鶯陶瓷河濱公園。

林當晚由羅姓女友等3女1男陪同赴約，不料被李姓少年等人圍毆，之後被帶到三峽山區，又被陳少持小型扳手毆擊頭部，李姓少年3人也徒手圍毆。林雖搶下扳手，陪同的羅姓女友等人也上前排解，隨後林與女友返回越南籍母親的桃園住處休養，沒想到隔天嚴重頭暈、發燒，到了22日凌晨高燒不退，送醫才發覺顱內出血命危，雖轉院急救，但傷重不治。

醫院發覺林少耳朵、臉部瘀青，死因應是外力造成，通報警方。警方訪談林的羅姓女友，查出林少遭毆過程，因人命關天，報請桃園地檢署指揮偵辦；檢察官與法醫相驗林少遺體，初判死因是遭硬物毆擊頭部造成。

警方從前晚至昨天凌晨，陸續逮捕涉案的周男、陳少及另5名青少年，其中，周男經檢察官複訊後，以涉犯殺人、傷害致死等罪，向法院聲押。

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