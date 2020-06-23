國中2同性教職員 猥褻住宿弱勢生

南市議員林燕祝（左）爆料學校發性侵疑雲，南市教育局長鄭新輝（右）表示，案件發生後已啟動性平調查，第一時間已將2名教職員解職。（記者蔡文居翻攝）

2020-06-23 05:30:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林燕祝昨天質詢爆料，台南市某國中2名「同性教職員」（指男教練），利用權勢與學生發生口交，期間長達約1年，前後有多名學生受害，要求教育局不應再有類似事件發生，如能事前發現可疑線索，或許能將傷害降到最低。

南市教局︰通報全國、永不聘用

南市教育局長鄭新輝答詢表示，案件發生後已啟動性平調查，第一時間將2名教職員解職，2人都是教練，也都已通報全國，永不聘用。

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林燕祝表示，2名同性教職員均為男性，利用學生住宿期間，以權勢與男學生相互口交，同時也不當觸摸身體，包括擁抱、摸性器官等，期間長達1年。

她說，據了解，2名男教練住進學校宿舍，與數十名來自弱勢家庭、擁有體育專長的學生住在一起，學生都很優秀，因缺乏資源，擔心事情曝光會被教練退訓，只好忍氣吞聲。一直到今年4月，學生受不了向導師反映後，案件才爆發，目前已知至少有多名學生受害。

教育局說，全案已進入司法審理，追究行為人刑事責任。為求慎重，也要求學校及輔導諮商中心徹底清查，了解是否尚有其他受害人，目前尚無其他學生反映。

教育局強調，若學校涉有行政違失情形，教育局一定會追究到底，絕不寬貸。

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