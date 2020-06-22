600萬保時捷跑車 當街丟包

保時捷跑車前天被丟包十字路口，警方到場不見駕駛人蹤影。（民眾提供）

2020-06-22 05:30:00

熄火發不動欠租金落跑

〔記者張聰秋／彰化報導〕22歲林姓男子承租新車要價600萬元的白色保時捷PANAMERA S跑車，前天卻因積欠1萬元租金，加上車子熄火發不動，林男竟將車子丟在彰化市自強、茄苳路口，自行離去。

這輛跑車因違停被民眾舉報，警方前往處理查出是租賃車，因車子違停影響人車通行，警方依道路交通管理處罰條例開處600元以上1200元以下罰單。

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租賃公司表示，這輛跑車原本日租9000元，周年慶優惠日租5000元，林男承租7天，前5天租金都有如期繳納，第6天開始欠繳租金，公司開始追車也打算前去取車，怎知，林男來電說車子拋錨並棄車離開，公司接到警方通知，火速派業務代表前往善後，並將車子駛離違停處。

租賃公司指出，已連絡上林男，會要求繳清租金並繳納罰單，週一上班日車子送保養場檢查，若有受損會一併向承租人請求賠償。

不過路口監視器畫面拍到，跑車被丟包之前，1名上半身刺青、打赤膊的男子，在駕駛座的車外徒手推車，畫面中，也有看似好心的路人或同車友人一起幫忙推。

當時下午3點多，天氣熱烘烘，眾人在路上推跑車，格外引人注目。附近商家也說，感覺推車的男子疑是駕駛人，可能推車推到汗流浹背，乾脆赤膊。

至於為何突然熄火？車友表示，可能行駛時猛踩油門，使得溫度過高，加速機油耗油，導致油位太低，車子本身啟動自動保護裝置，才會一時無法啟動，但實際原因要經檢查才能確定。

保時捷跑車前天被丟包十字路口 ，監視器拍到1名上半身赤膊的男子推車畫面。 （圖民眾提供）

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