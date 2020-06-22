撞飛送貨翁斷腿慘掛機車 酒駕男害重傷面臨10年刑

高雄市發生酒駕車禍，騎士被撞飛，斷腿掛在腳踏墊上。 （記者洪臣宏翻攝）

2020-06-22 05:30:00

〔記者洪臣宏、方志賢／高雄報導〕擔任業務員的25歲鍾姓男子，酒後開夜車，一路從台中開回高雄老家，昨清晨卻在高雄市小港區飛機路、中山四路口，撞上送貨的64歲李姓機車騎士，李男身體瞬間往前彈飛3公尺，右小腿卻與身體分離，斷掛在腳踏墊上，血肉模糊，救護人員連同斷肢將他送醫，經搶救李男恢復生命跡象，仍未脫險，而斷肢的傷口並不平整，可能保不住。

李男在加護病房搶救 斷腿恐保不住

李男從事送貨員工作，昨清晨5時59分騎機車送雞、鴨肉至市場。李男由飛機路直行，經過路口遭中山四路快車道鍾男的轎車撞上，疑似衝擊力道大，現場揚起一陣白煙，李男被彈飛落地，傷重無法起身，他的右小腿當場被撞斷，掛在腳踏墊上，機車嚴重毀損、零件飛散。

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救護人員將李男及右小腿斷肢一起送醫，經搶救李男恢復生命跡象，轉入加護病房救治。

警方調查，肇事的鍾男在台中當食品業務員，前一夜與友人聚餐喝酒後，從台中開夜車回高雄探親，卻在離家不遠處釀禍。

鍾男酒測值0.26毫克，他向警方坦承前夜曾飲酒，他在派出所懊悔地說：「不知道會這麼嚴重！」警方訊後依公共危險罪「酒駕致人重傷」將他送辦，鍾男將面臨3年以上、10年以下徒刑的罪責。

而李姓騎士沒結婚，平常獨居，數十年來都在友人的肉品公司幫忙送貨，昨一如往常運送肉品，卻遭遇橫禍斷腿。

據了解，李男有生命危險，仍在加護病房搶救，考量到他的年紀及身體機能，會以傷者生命為最優先考量，右小腿斷肢接回去可能性不高。另據李男的家屬向相關人士透露，由於傷者斷腿為撕裂性，傷口並不平整，可能朝截肢方向做後續處置。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高雄市發生酒駕車禍，車禍瞬間揚起一陣白煙，騎士被撞飛，斷腿掛在腳踏墊上。 （記者洪臣宏翻攝）

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