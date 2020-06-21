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把酒店少爺變稅官 消防分隊長判刑再受懲

中市消防局前分隊長江裕聰，被法院判刑1年6月，公懲會進一步懲戒休職1年。（記者張瑞楨翻攝）

中市消防局前分隊長江裕聰，被法院判刑1年6月，公懲會進一步懲戒休職1年。（記者張瑞楨翻攝）

2020-06-21 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市消防局第六大隊黎明分隊前分隊長江裕聰，2012、2014年間動支公務預算，把僅限公務員參加的防火管理人訓練講習，「開放」給5名酒店少爺（服務生）等參加，還偽造假身分和簽到文件，讓他們免受訓、免花錢就能取得合格證書。台中地院依公務員假借職務機會詐欺得利罪，將江員判刑1年6月，公務員懲戒委員會進一步懲戒休職1年。

公懲會在懲戒書中痛批，51歲江裕聰嚴重影響公務紀律，損害政府信譽，犯後不坦白認過，但考量詐欺金額不高，懲戒休職1年。台中市消防局人事主任林振榮說，休職1年不得領薪水，是很重的懲處，如果未來判刑確定，將依法免職。

判決指出，消防法令規定，酒店等營業場所，須派員參加防火管理人訓練，並取得合格證書，初訓每人費用3200元、複訓1600元。2012年間，江男卻找來酒店4名少爺與1名行政人員參加訓練，胡亂填寫5人機關職位，少爺變成國小總務主任或事務組長、稅務局股長等，江男再偽造簽到資料，讓他們免花錢、免受訓就取得證書。

防火管理人每3年至少複訓一次，江男又於2014年故技重施，指示下屬偽造職稱，這5人又變成電信、國家通訊傳播委員會（NCC）人員。

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