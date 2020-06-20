國防醫學院所長性騷3女 女學生忍到畢業才敢控訴

國防醫學院爆出性騷擾醜聞，人本教育基金會和立委林昶佐陪同受害女學生（中）開記者會，當事人泣述過程。 （記者塗建榮攝）

2020-06-20 05:30:00

〔記者林曉雲、吳書緯／台北報導〕國防醫學院驚爆一名教授兼所長性騷擾多名女學生的重大醜聞！

人本教育基金會和立委林昶佐昨陪同受害女學生開記者會，被害人控訴，狼師掀她上衣、隔衣撫摸她的腰、正面強抱她，甚至在獨處時解開自己的褲帶，她恐懼無助忍耐到畢業，但狼師毫無悔意，還推責任指，是被害學生沒有當場制止他。為不讓學妹再遭到噁心的性騷擾，決定站出來控訴並提告。

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國防醫學院︰性騷犯行成立 決議解聘

人本教育基金會主任張萍昨出示LINE對話佐證，狼師竟稱口罩有奶香味，又無恥稱自己是幽默熱情風趣，還有人證可證明狼師以權勢威逼性騷女學生，人本收到至少3名被害人投訴，要求國防部清查。

國防醫學院昨表示，調查報告送交性平會審議，決議性騷擾事實成立，並召開教師評審會審議，決議解聘，3年不得聘任為教師。

被害女學生痛述，原以為指導教授是愛與包容，但讀碩一和碩二時，卻一再遭到老師性騷擾，有次她去狼師辦公室交報告，狼師竟坐在沙發上解開自己褲帶，她覺得好噁心，幸好有人敲門，狼師才把褲帶拉上，她不斷因此做惡夢，很害怕無助，不知道如何處理受屈辱的感受，她跟同學和父母說被性騷擾，但這名狼師威脅能不能畢業是由他決定，只好忍耐到畢業。

林昶佐︰狼師是累犯 國防醫學院任教20多年

受害女學生痛訴，畢業後看到狼師還在群組照說黃色笑話，她和同學決定向學校控訴，學校判定性騷擾案成立，狼師的道歉信竟推卸責任，誣指如果有收到學生的暗示或反映，一定會自我修正，讓她們遭到二度傷害。甚至開記者會前，她和擔任軍職的父親接到關切電話，還被質疑是在傷害校譽。她怒控應該是加害者傷害校譽，為什麼指責被害者？也質疑性平會為什麼可以暴露她和她父親的身分？

林昶佐表示，這個狼師是累犯，學校應予嚴懲，國防部不可對受害同學、父親或家人秋後算帳。據了解，該名狼師擔任軍職時官拜上校，數年前退伍轉文職，總計在國防醫學院已任教20多年。

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