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女駕駛路口竄出撞救護車 害病翁父女、 消防員命危

宜蘭縣壯圍消防分隊救護車，昨在宜蘭市縣民大道與轎車車禍，救護車翻覆車頂削毀，隊員呂佳翰重傷未脫離險境。肇事游姓女駕駛在醫院神情落寞。 （記者游明金攝及翻攝）

宜蘭縣壯圍消防分隊救護車，昨在宜蘭市縣民大道與轎車車禍，救護車翻覆車頂削毀，隊員呂佳翰重傷未脫離險境。肇事游姓女駕駛在醫院神情落寞。 （記者游明金攝及翻攝）

2020-06-20 05:30:00

〔記者游明金／宜蘭報導〕游姓女子昨開車經宜蘭市一處路口，疑似搶黃燈與宜蘭縣壯圍消防分隊一輛救護車相撞，救護車翻覆撞擊路旁電桿，車頂幾乎被削毀，意外造成救護車上的80歲簡姓老翁、老翁的女兒及擔任救護手的消防員呂佳翰3人重傷命危，在加護病房觀察。

據調查，轎車疑搶黃燈，救護車闖紅燈，但游女說，當時是綠燈，沒聽到救護車聲音。救護車張姓駕駛則說，他當時要從快車道駛入慢車道，就被撞上了；肇事責任待釐清。

壯圍消防分隊昨上午9點7分接獲救護報案，消防員張貴榮駕駛救護車，呂佳翰擔任救護手，到壯圍鄉新南路載送在家中跌倒的簡姓老翁就醫，老翁由53歲女兒陪同上救護車，另名女兒開車跟隨在後，一起前往陽大醫院。

9點23分救護車行經縣民大道726巷路口，25歲游女駕駛白色轎車突然竄出，撞擊救護車右後側，造成救護車翻覆再撞到路旁電桿，車頂幾乎被電桿削毀，3人卡在車內。

消防員將4人送醫，其中34歲呂佳翰傷勢嚴重，意識不清雙側耳漏，身上嚴重擦傷插管，腦出血緊急開刀；簡姓老翁與她女兒都顱內出血，也有肋骨、顏面骨折與血胸等，3人都有生命危險。

轎車游姓女駕駛上唇裂傷，無生命危險已返家觀察。

消防局：呂佳翰工作認真人緣好

宜蘭縣消防局表示，呂佳翰為南投人、逢甲大學畢業，2017年錄取消防特考班，去年分發到壯圍服務，人緣很好，工作認真，個性開朗，就是「打火弟兄」與大家打成一片。

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