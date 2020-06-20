民眾出庭最怕：司法官脾氣太大

橋頭地檢署對於檢察官不當行為深表歉意。（記者蔡清華攝）

2020-06-20 05:30:00

〔記者張文川／台北報導〕資深律師觀察指出，蒞庭檢察官代表國家追訴不法、打擊犯罪，但卻有部分蒞庭檢察官、法官會將私人怪癖帶到法庭裡，例如時有司法官開庭時習慣性遲到，還有人有「撕紙」怪異行為，他們站在司法第一線做出不恰當行為，影響人民對司法的觀感，法務部與司法院不可小覷，應加強蒐集民怨，以高標準規範加以導正。

名檢怪癖：撕紙自娛

這名法界人士說，北部某位知名檢察官上法院蒞庭時，沒輪到他發言的空檔，常撕紙自娛，甚至撕得滿地都是紙屑；因為他是名檢，撕紙也未影響他論告、詰問的功力，迄今只被當成同業閒聊話題。某位女檢察官習慣性遲到，開庭總是姍姍來遲，讓全庭當事人、法官、法警等十幾人等她一人。

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女檢日常：遲到讓眾人等

法庭觀察者說，司法官的情緒管理能力因人而異，法官、檢察官最常被反映的惡形惡狀，首推脾氣太大，對搞不清楚狀況的當事人大小聲，顯露出不耐煩的高傲態度，強行打斷當事人或律師的發言，甚至拿起厚厚一整疊的案卷往桌上重摔，向當事人示威。

民間司改會辦公室主任蕭逸民表示，被告或被害人如果覺得司法官開庭行為傷害了他們接受公正審判的權利，可向檢察官評鑑委員會請求個案評鑑，人民應化被動為主動，積極監督司法官不當行為。

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