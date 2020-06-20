蒞庭看報滑手機 檢被記警告

橋頭地檢署（記者蔡清華攝）檢察官靳隆坤（取自臉書）在法庭上看報、滑手機被懲處。

2020-06-20 05:30:00

〔記者吳政峰、蔡清華／台北報導〕橋頭地檢署檢察官靳隆坤開庭時看報紙、滑手機，被檢舉「不務正業」，橋檢過濾監視畫面認定屬實，呈法務部檢察官人事審議委員會懲處，檢審會昨同意記「警告」，靳隆坤今年考績恐落入「未達良好」，等同公務員吃「考丙」；橋檢聲明指出，對於檢察官不當行為深表歉意。

今年考績恐吃丙

檢察官與一般公務員不同，依例每年考績「良好（甲等）」比例幾乎達九成九，落入「未達良好」除重創信譽，當年年終獎金也會少一個月（靳檢月薪約十五萬元），並管制升遷五年。

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靳隆坤未在職務或私德上出現「重大違失」，故地檢署權責只能對他發動「促其注意」或「警告」兩種職務監督，前者不一定影響考績，後者則有具體懲處效果。

法務部長蔡清祥表示，靳隆坤的行為非常不當且不可取，檢察官蒞庭執行職務，應尊重法庭與自身職位，不應在法庭上做公務以外的事，希望全國檢察官引以為鑑。

台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，檢察官開庭看報紙，不只影響法庭秩序、造成民眾觀感不佳，還易烙印「輕浮」的形象，非常不當，呼籲檢察官只要穿上法袍，就要做出符合司法官高道德的行為，尊重當事人也尊重自己。

靳隆坤是在四月六日赴橋頭地院蒞庭論告時遭檢舉；橋檢看過監視畫面後約詢他，靳說當時翻報紙是要了解武漢肺炎疫情，滑手機是臨時需要查法條，但時間點確實不恰當，坦然接受處分及深切反省。橋檢建議記「警告」，送高檢署轉檢審會複審，檢審會認為滑手機查法條未涉違失，但看報紙與案件無關，非公務行為，有懲處必要，同意「警告」處分。

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