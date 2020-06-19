烹屍情歌 MV笑臉吃生肉挨轟 經紀公司：邵羽創作天馬行空

邵羽作詞作曲、好舒服音樂協助製作的歌曲「把你」，其MV內出現吃生肉橋段。（取自好舒服音樂IG）

2020-06-19 05:30:00

〔記者王冠仁、陳慧玲、劉慶侯／台北報導〕歌手邵羽創作的「把你」，歌詞和MV引發爭議。

有聽眾上網批評「歌詞描述的烹屍和MV笑臉的樣子，越聽越覺得恐怖」；一位地方媽媽則直指「病態、是故意的吧，很令人反感」。「好舒服音樂」經紀公司自承，邵羽的創作比較天馬行空。

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邵羽在自己的臉書粉絲專頁宣傳這首歌時說，很多人問他，歌曲很輕快，為什麼要寫得那麼驚悚？他認為愛情本來就是佔有，人們總是把愛情美化得像本小說，但它的本質不曾改變；還說「其實我只是為了自己的喜好而自私的取悅你，吃醋、勒索、控制、期望而失望，才是愛情原貌。」

網友怕他影響未定性少年

網友留言質疑他「當你唱這首歌時，有沒有想過會影響無完全辨別能力的青少年、兒童？」還有人批他搞噱頭、想紅，就唱些變態性歌詞助長社會歪風。

知名製作、創作人的F.I.R.團長陳建寧則認為：「這歌詞用的是譬喻法，不覺得有什麼問題。」MV已暫時下架，他無法看到內容，但認為若是視覺處理呈現問題，是有可能造成誤解或暗示聯想。

名創作人盼最好正面表列

陳建寧對於年輕藝人的創作自由，持肯定態度，但他給予建議，創作歌手要特別小心處理的部分主要是宗教、政治、種族歧視、性平的議題，還有毒品暴力色情，因為都有示範作用，流行音樂影響的是年輕人，希望帶給社會的最好是正面的價值觀，也避免引起不必要的爭端。

另位知名製作、創作人陳子鴻說，沒有完整聽到，很難做評論，但「如果是我寫歌，當然會先想一下，畢竟社會經驗多，發表作品前會先想想歌詞內容可能帶來的不同觀感。」

邵羽談論拍攝歌曲「把你」MV的幕後花絮，聲稱在MV中吃生肉。（取自好舒服音樂臉書）

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