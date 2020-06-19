期末考奔校廁產女 女大生把足月嬰塞袋扔了

女大生棄嬰的女廁，旁邊就是「兒童與家庭服務系」的時光走廊，令人不勝唏噓。（記者許麗娟翻攝）

2020-06-19 05:30:00

清潔員撞見嬰屍嚇壞

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市一所科技大學的清潔人員，昨天午後1點多在學校女廁發現剛出生的足月女嬰被裝在塑膠袋內，驚嚇通報校方及報案處理，校內醫護人員及消防隊接續到場為嬰兒急救並送醫，但嬰兒到院時已死亡。經查，女嬰生母是昨天來學校參加期末考的19歲大一女學生。

死因為何待釐清

警方指出，女嬰被發現時裝在一只塑膠袋內，塑膠袋則放在廁所裡，袋內有沾血衛生紙，消防隊到場後對女嬰施以急救，並轉送醫院，可惜仍未能救回剛出生的小生命。警方封鎖現場，派出鑑識人員採證，至於死因是生產時已是死胎，或後續人為造成，有待警方進一步調查釐清。

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校方表示，該名剛出生小女嬰已足月，發現時已剪掉臍帶裝在塑膠袋內包覆，經調閱監視畫面，發現是一名大一女學生，約於昨天下午1點40分左右進女廁生產，女嬰生出後自己弄斷臍帶。

沒人知道她懷孕

據校方訪查，女學生的家長、導師和同學，都不知道她懷孕、甚至已足月，有些人以為她只是發福。女大生昨天到校參加期末考，中午時段感覺腹痛，臨時進廁生女，因為太緊張，也不知道該怎麼辦，因而把嬰兒丟在現場就離開；生母產後身體虛弱，一併送醫。

校方說，已安排老師、系主任及心理諮商人員陪伴，相關細節配合檢調追查。

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