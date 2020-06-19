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首頁　>　社會

兆豐行員勾結前夫 自核灌水5成 詐貸3億

石姓女行員的前夫許皓青被聲押。（記者錢利忠攝）

石姓女行員的前夫許皓青被聲押。（記者錢利忠攝）

2020-06-19 05:30:00

地政士也變自己人

〔記者錢利忠／台北報導〕兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄涉嫌內神通外鬼，與前夫許皓青、周姓女地政士等人合謀，先由石女及許男物色中古屋標的，再由人頭出面買屋並交給周女等地政士辦過戶，石女則自行核貸灌水成交價，共詐貸兆豐銀3億多元；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處搜索及約談石女等17人，檢方訊後將許皓青依涉詐欺等罪聲押。

17人到案 前夫聲押

檢調獲報，目前仍在兆豐銀任職的石女，於兆豐銀新店分行承辦個人消費金融及房貸與信貸等業務，她涉嫌和許男找來20多名人頭充當買方，結夥周女等5名地政士，以及林姓房仲等3人，利用人頭買屋、地政士偽造虛增成交價金及不實稅款申報、石女自行核貸等方式，增額詐貸兆豐銀的房貸款項，詐貸所得做為買下一戶房的頭期款。

2千萬虛報至3千萬

檢調追查，石女以此方式在台北市文山區、士林區、北投區等地段置產，光是位於台北市天母北路的一戶物件，就虛增成交價金多達1000多萬元，從實際成交價2000多萬元，虛報至3000多萬元。

干擾實價登錄真實性

另外，石女及許男也入手新北市板橋區、中和區、土城區等區域老房子，板橋區包括中正路、重慶路、四川路及南亞西路等地段，中和區則買進景平路上的舊公寓，實際買價僅1300多萬元，卻虛增至2100多萬元。

2人每入手一戶就超額詐貸一戶，至少多貸出一戶至二戶不等的房產頭期款。2015年6月至2017年11月間，石女與許男鎖定雙北地區，價值約數百至1000多萬元的20多間中古屋，找人頭辦理過戶後，將成交價灌水至將近2000多萬元，不僅影響實價登錄的真實性，也造成兆豐銀的放貸風險大增。據悉，詐貸案發生後，石女已被兆豐銀調職靜候調查。

兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄，涉嫌內神通外鬼詐貸3億多元。（記者錢利忠攝）

兆豐銀行新店分行女職員石蕙瑄，涉嫌內神通外鬼詐貸3億多元。（記者錢利忠攝）

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