為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

殺恩人奪天珠 雙煞皆判死刑

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達。（資料照）

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達。（資料照）

2020-06-18 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於去年11月間的台中市張姓天珠商人命案，主使這起殺人奪財命案的黃焌柚，因1顆價值高昂的「天地眼中眼」天珠，與他的恩人張男起嫌隙，黃教唆曾為HBL球員的男子李政達殺張，劫走價值1024萬元的14串天珠，台中地院依共同犯強盜殺人罪判處2人死刑。

法官指出，黃男犯罪心思縝密，李男手段冷酷殘忍，難以期待2人可教化，有永久與世隔離必要；另2名同夥李之楷、蔡信佑，則分別判處無期徒刑及15年6月徒刑；其餘協助租車等、未參與綁架的3人，依預備殺人或預備強盜罪各判刑4至6月不等。

當初台中檢方起訴時指出，40歲黃焌柚與死者張男熟識，張把珍貴的「天地眼中眼」天珠借給黃配戴，希望保佑黃男平安發財，堪稱黃的恩人。判決指出，黃去年把「天地眼中眼」私自變賣，私吞人民幣38萬餘元，張追討未果，對外宣稱他才是該天珠真正主人，黃不滿，加上黃捲入違法吸金案，需籌措律師費，萌生殺人盜珠想法。

黃於去年11月找來25歲李政達謀劃殺人，承諾可分贓款，李又找來18歲李之楷、19歲蔡信佑等人加入，一群人購買圓鍬、童軍繩等作案工具。李政達再以買天珠名義，約張見面，由李之楷、蔡信佑抓住張，李政達拿刀狠刺張32刀，搶走14串天珠，路人撞見報警，3人將張載到霧峰棄屍時，自撞電線桿棄車逃逸，員警將張送醫不治。

李政達供出是黃焌柚教唆他，黃則把責任推給李。

李政達等3人殺害張姓商人，劫走價值1024萬元的14串天珠。（資料照）

李政達等3人殺害張姓商人，劫走價值1024萬元的14串天珠。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-06-17 09:06

納智捷電動車停路邊突起火 疑電池因素釀災

2020-06-17 09:20

台61線桃園觀音高架段砂石車翻覆 土石佔滿車道交通中斷 影片

2020-06-17 09:53

老爸死了不回家奔喪 老媽媽立遺囑不讓兒子繼承家產

2020-06-17 10:04

「台大宅王」張彥文當街殺女友性侵 更二審改判無期徒刑

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播