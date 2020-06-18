殺恩人奪天珠 雙煞皆判死刑

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達。（資料照）

2020-06-18 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕發生於去年11月間的台中市張姓天珠商人命案，主使這起殺人奪財命案的黃焌柚，因1顆價值高昂的「天地眼中眼」天珠，與他的恩人張男起嫌隙，黃教唆曾為HBL球員的男子李政達殺張，劫走價值1024萬元的14串天珠，台中地院依共同犯強盜殺人罪判處2人死刑。

法官指出，黃男犯罪心思縝密，李男手段冷酷殘忍，難以期待2人可教化，有永久與世隔離必要；另2名同夥李之楷、蔡信佑，則分別判處無期徒刑及15年6月徒刑；其餘協助租車等、未參與綁架的3人，依預備殺人或預備強盜罪各判刑4至6月不等。

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當初台中檢方起訴時指出，40歲黃焌柚與死者張男熟識，張把珍貴的「天地眼中眼」天珠借給黃配戴，希望保佑黃男平安發財，堪稱黃的恩人。判決指出，黃去年把「天地眼中眼」私自變賣，私吞人民幣38萬餘元，張追討未果，對外宣稱他才是該天珠真正主人，黃不滿，加上黃捲入違法吸金案，需籌措律師費，萌生殺人盜珠想法。

黃於去年11月找來25歲李政達謀劃殺人，承諾可分贓款，李又找來18歲李之楷、19歲蔡信佑等人加入，一群人購買圓鍬、童軍繩等作案工具。李政達再以買天珠名義，約張見面，由李之楷、蔡信佑抓住張，李政達拿刀狠刺張32刀，搶走14串天珠，路人撞見報警，3人將張載到霧峰棄屍時，自撞電線桿棄車逃逸，員警將張送醫不治。

李政達供出是黃焌柚教唆他，黃則把責任推給李。

李政達等3人殺害張姓商人，劫走價值1024萬元的14串天珠。（資料照）

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