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踢足球擊傷小五同學眼 「未違規則」判免賠

張姓男學生到高雄榮總醫院診斷有右眼視網膜剝離、視力模糊問題。（記者王俊忠翻攝）

張姓男學生到高雄榮總醫院診斷有右眼視網膜剝離、視力模糊問題。（記者王俊忠翻攝）

2020-06-18 05:30:00

〔記者王俊忠／台南報導〕國小5年級的張姓學童與同學們踢足球，當守門員的張生欲彎腰撿球時，同班劉姓學童猛力踢球射門，球卻擊中張生右眼，造成視網膜剝離，張生與父母向劉生及其父母提告求償263萬餘元，但二審法官認為，劉生的踢球行為未違反足球規則，判劉生免賠確定。

視網膜剝離動6次手術

案發在2014年3月，當時就讀台南市東區勝利國小5年級的張姓、劉姓2名同班同學，在下課時與其他幾名學生踢足球運動，當守門員的張生彎腰欲撿拾落地的足球，劉生竟猛然踢球，足球直接打中張生的右眼。

事後張生到醫院檢查，發現右眼有視網膜剝離與視野缺損，隨即做2次右眼手術及4次雷射手術。張家認為是導因於足球外傷，且張生父母須陪同就診、工作績效也受影響、身心蒙受痛苦，因此提告連帶求償。

劉生一方駁說，張生守球門還沒有摸到球，任何球員都可進行踢球、射門，劉生當時踢球行為並未違反足球規則；他們並非不想賠償，而是希望有第三方的公正裁決。

台南高分院法官根據雙方說法與醫療機構先後治療張生的就診病歷、鑑定報告，得知張生就醫檢出的視網膜剝離，可認定應與劉生踢球擊中有關。

法官另審酌，劉生當時踢球行為未違反足球規則、無超出運動時的故意或魯莽衝撞行為。張生右眼所受傷害，是從事運動的雙方，默示他人在不違反運動規則時，願意承受運動過程產生的傷害。

劉生的踢球行為有阻卻違法的適用，並未構成不法侵權行為要件，所以判張生敗訴確定。

求償敗 孩子身心俱疲

張生一方的委任律師鄭深元說，事發後，對方家屬曾經坦承劉生有過失近距離踢球，致張生無法閃躲、擊中眼球，惟上法院後拒不承認，在場小孩均不願出庭作證經過，張生因為視網膜剝離造成視力異常，無法再參加游泳比賽，歷經一、二審身心俱疲，家屬不願再多說什麼。

示意圖

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