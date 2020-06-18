特殊y路口 不論接哪條都是直行

交通部公路總局苗栗工務段表示，民眾在此接台1或台13線都屬順行，並非轉彎。（記者彭健禮攝）

2020-06-18 05:30:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞路一段為台1、台13線共線，於南端跨中港溪前分岔，左側為台1線、右側為台13線，路口前設置的交通指示牌面上，往台13線的箭頭方向為「↗」，往台1線的箭頭方向為「↑」；交通部公路總局苗栗工務段表示，交通指示牌面的箭頭指引方向，原則是依據道路線型標示及正線為主。永貞路一段於台1線、台13線分線前的路口，交通指示牌與實際路線有差異，是因為現行台1線的尖山大橋段為新建，路口設計曾變更，使得台1線的直行正線，反不若台13線筆直；民眾在此接台1或台13線都屬順行，並非轉彎。

苗栗工務段指出，早年台1線跨中港溪，原使用現今當地台13線的中港溪橋，後因交通量增加，於1994年在中港溪橋一旁上游，增建尖山大橋，由台1線改道使用。

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苗栗工務段表示，伴隨尖山大橋新建及永貞路一段擴建，該路口的設計也隨之變更，所以才會出現交通指示牌面的指引方向，與實際路況視覺感受有落差。

不過，苗栗工務段表示，雖該岔路口前的交通指示牌箭頭有「誤差」，但台1線貫通台灣西部南北，是台灣最重要的省道，而台13線僅從新竹香山到台中豐原，相較之下，台1線視為正線，台13線則屬支線，因此該牌面台1線採「↑」標示、台13線採「↗」的標示，不會更改；民眾由永貞路一段南下接台1或台13線，都是屬順行，並非轉彎。

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