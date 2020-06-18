離譜警亂開單 直行挨罰未打右轉燈

羅姓男子開車沿頭份市永貞路一段南下，接台13線直行，竟被罰未打右轉方向燈。 （記者彭健禮攝）

2020-06-18 05:30:00

男被檢舉未打方向燈

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市永貞路一段為台1、台13線共用道路，於南端跨中港溪前分道揚鑣，左側為台1線、右側為台13線；羅姓男子開車沿永貞路一段南下，直行接台13線，警方以「右轉未打方向燈」為由，開單裁罰1200元。羅男不服提行政訴訟，苗栗地方法院認為，相較永貞路一段接台1線還需稍微左彎，羅男接走台13線勘認是直行，不須打方向燈，罰單撤銷。

警依指示牌↗告發

羅男於去年10月24日下午5點許，開車沿永貞路一段南下外側車道，於接行台13線時，被檢舉「右轉未打方向燈」，頭份警分局受理後，依據公路總局於路口前設置的交通指示牌面上，往台13線的箭頭方向為「↗」，認為是右轉，開單告發，苗栗監理站裁罰1200元。

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羅男不服，提行政訴訟，主張罰單撤銷。羅男指出，此岔路口前道路為台1線與台13線共線，且他是直行至台13線，駕駛習慣判斷，認為永貞路直行台13線不需打右轉方向燈。

法官調查，該路口前右方有1條小巷供駕駛人右轉彎，經過該條小巷後，才是Y字型路口，左方為台1線，右方為台13線，若要求羅男於行經Y字型路口時要使用方向燈，反而會讓其他用路人誤認羅男是要右轉永貞路右邊小巷。

況且依檢舉光碟影片所示，羅男開車經過路口後所銜接的台13線，與永貞路一段是較為筆直的一條道路，反而與銜接台1線，有明顯左轉彎趨勢，故應認為羅男開車行駛的路線為直行，並無使用方向燈之必要。羅男訴請有理，准撤罰單。

法官調查後撤罰單

對於開出這張「烏龍」罰單被法院打臉，頭份警分局也感到無奈，指該案是由民眾檢舉，且研判該名檢舉者是「達人」，警方過去遇此檢舉達人的檢舉違規案件，若沒開單，還會被追蹤理由，若答覆的理由不能讓對方滿意，對方甚至檢舉警方瀆職，讓警方困擾不已。

頭份警分局表示，未來受理車輛駕駛於永貞路一段南下接行台1線、台13線沒打方向燈的違規檢舉，將依照法院判決，不予開單告發；若近期有民眾遭檢舉且尚未繳納罰款，可向監理站申訴，分局也會協助撤單。

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