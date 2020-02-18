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中國黑心美容針流向醫美？貨藏水產店市價1880萬

中打查扣的美容針 劑，疑似中國製的 仿冒偽藥，針劑外 盒雖有QR Code， 卻無法連結網址。 （記者張瑞楨攝及 翻攝）

中打查扣的美容針 劑，疑似中國製的 仿冒偽藥，針劑外 盒雖有QR Code， 卻無法連結網址。 （記者張瑞楨攝及 翻攝）

2020-02-18 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕鐘姓男子與朱姓男子2017年起，於各醫美醫院或診所低價鋪貨俗稱「美容針」的藥劑，警方本月14日於台北市1家水產店，查獲市價1880萬元的偽、禁藥劑，計有皮膚植入劑、肉毒桿菌等共327盒，警方懷疑是中國仿冒製造的「黑心美容針」，推估3年來獲利達上千萬元。

55折拋售 獲利上千萬

由於這些針劑從香港進口，進口名義不詳，且產地標示不實，警方請衛生福利部食品藥物管理署檢驗是否為仿冒偽藥或禁藥，鐘、朱2人依違反藥事法移送橋頭地檢署，檢方裁定各20萬元交保。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊長徐名谷說，接獲舉報鐘男從事違法醫美禁藥或偽藥販售，本月14日搜索位於台北市士林區的高檔水產店，於冰箱內查獲這批藥劑，包括皮膚植入劑小盒裝63盒、中盒裝100盒、肉毒桿菌100盒與玻尿酸‎注射藥劑64盒，部分針劑包裝上有QR Code，卻無法連結，部分包裝印製紐西蘭製，但警方懷疑是偽造產地，真正產地可能是中國。

鐘男擁有凌志與賓士S350豪車，他對這些「美容針」來源交代不清，至於美容針劑流向等，也不願詳加說明，而朱男則是鐘男的上手。

徐名谷說，依警方調查，其中1款皮膚植入劑市價1萬6800元，鐘男只賣9000餘元，約為市價55折，中打懷疑，鐘男的毛利可能高達7成。

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