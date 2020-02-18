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劫走宅配29萬金飾 躲廟5天4夜終被捕

日南天后宮媽祖廟。（記者佟振國攝）

日南天后宮媽祖廟。（記者佟振國攝）

2020-02-18 05:30:00

〔記者張瑞楨、佟振國／綜合報導〕南投縣31歲男子高辰安向高雄市旗山區有百年歷史的銀樓，訂購近29萬元金飾，雙方約定「貨到付款」，當物流車抵達，高男持玩具槍搶走金飾，變賣22萬多元，高男逃亡期間，警方斬斷高男的人脈，高男竟躲在埔里的「媽祖廟」5天4夜，最後在新北市一間飯店被捕，台中地檢署昨將他依強盜罪嫌起訴。

起訴書指出，高男2018年8月出獄缺錢花，去年11月用假名打電話向銀樓業者謊稱辦喜事要採購結婚金飾，原價31萬1196萬元，雙方以28萬5000元成交，並約定宅配到台中市北屯區「貨到付款」。

高男19日先租車，持玩具槍埋伏於指定收件處附近，當天中午貨運公司胡姓司機抵達，高男掏出玩具槍搶走金飾，逃到埔里住處。

高男找鄰居范福星銷贓，酬勞是1萬元與金戒指1只，范男賣得22萬9511元，高男20日帶著贓款躲在台中的汽車旅館，同日下午友人李佳政通報，警方搜索范福星住處，高男改找朋友游仁信開車，載他到日月潭民宿，警察拘提游男時，他謊稱高男是在魚池鄉外環道一處魚池下車。

高男的人脈幾乎被警方斬斷，他21日徒步到魚池鄉一間民宿無人應門，搭便車到李佳政於埔里經營的護膚坊，22日又到埔里日南天后宮媽祖廟投宿至26日，之後投宿新北市旅館，29日在飯店被捕。

檢方偵訊時，高男等4人都坦承犯行，檢方認為，高男觸犯竊盜罪與加重強盜罪，累犯應加重量刑，另協助潛逃、銷贓與謊報位置的3人，依藏匿人犯、媒介贓物等罪嫌起訴。

日南天后宮媽祖廟（見圖，記者佟振國攝）昨表示，廟方未提供香客住宿，推測嫌犯可能利用執事人員下班後，在周邊戶外空間躲藏，廟方不可能收留嫌犯。

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