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首頁　>　社會

警認逼車開單 聯結車駕駛申訴免罰

2020-02-17 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕林姓駕駛去年五月駕駛大型聯結車，行經新北市貢寮區台二線貢寮路段時，為超越前方槽車，違規跨越雙黃線，警方認為林男惡意逼車，開罰一萬八千元，並記違規三點；林男不服申訴，宜蘭地方法院勘驗行車紀錄器，認定林男雖有不當超車行為，但未構成「逼車讓道」，不算重大違規，判林男免罰。

林男主張他行駛路段為雙黃線轉變為虛線路段，駕駛槽車的李男是他好友，槽車因載運危險物品不能開太快，李男選在適當直線路段靠右，讓他順利超車，依照當時狀況，他不算是「逼車」。

台北區監理所認為，依據警方開罰前觀察，槽車駕駛李男並無顯示右邊方向燈，或用手勢禮讓林男先過，當時對向還有一輛貨櫃車，林男逼車讓道之舉，恐造成嚴重交通事故。

承審法官勘驗林男車上行車紀錄器，發現林男在超車前，李男槽車有靠右行駛的「讓道」舉動；李男到庭時也舉大車駕駛習慣，「如果要讓後方車先走便是靠右，他有透過無線電跟林男打過招呼」。

承審法官認為，林男超車時，對向有輛貨櫃車，該車與林男駕駛車輛有相當距離，林跨越雙黃線超車不當，卻不構成「任意以迫近、驟然變換車道，迫使他車讓道」，撤銷原處分。

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