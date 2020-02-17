為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

《台南 》維冠賠償案判決有利 消基會建議不上訴

2020-02-17 05:30:00

〔記者吳俊鋒／永康報導〕四年前二○六大地震，造成永康區維冠金龍大樓倒塌，釀成上百人死亡的慘劇，消費者文教基金會協助受害者向建商求償，法院判賠逾七億元，昨天市府、消基會向委託的受災戶說明，依照專業評估，建議不上訴，以加快後續程序的辦理。決定是否上訴期限為本月廿四日，消基會將彙整受災戶的意見，評估之後，再做定奪。

根據市府調查，建商遭假扣押之標的物，估算價值約七千萬元，確切資產金額仍視拍賣執行結果，有受災戶擔心領不到賠償，最後獲得的只是債權憑證。

另有受災戶循法扶管道，加上檢方的被害人補償條例，都向建商求償，其現有資產都得共同處理，這也是消基會傾向不上訴的原因之一，儘速展開後續程序，以爭取最高權益。

說明會在永康區公所舉行，市府法制處長尤天厚也出席，消基會南區分會主委薛西全、律師許宏吉都認為這次法院對於請求的判決，相較於九二一大地震明顯提高，金額比例也比高雄氣爆多，充分考量受害者的權益，建議不上訴。

市府在災後協調消基會為受害者提起團體訴訟，台南地方法院於上月十六日宣判，被告應給付損害賠償金逾四億零六百卅三萬元，以及懲罰性賠償金近兩億九千五百萬元。

薛西全表示，消基會針對判決書進行內部討論，法官算是做出有利於原告的判決，有證據的部分都顧及到了，每位受災戶狀況都不同，陳述內容相當詳盡。

許宏吉指出，若上訴要再給付裁判費，且反給被告主張自我權利的機會，爭取翻盤，加上二審法官不見得抱持與一審法官相同的看法，是否能獲得更多金額，有其風險，值得受災戶們思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
2020-02-16 23:23

比電影誇張 台中驚傳雙車夾擊街頭搶案 被害者：遭劫上千萬

2020-02-16 23:55

高市交通文宣廠商誤用五星旗圖案 交通大隊緊急回收、究責

2020-02-16 14:37

獨家》女臉書PO文稱武漢偷渡返台 警查出假帳號、假訊息

2020-02-16 15:10

台糖縣民公園出現蛇蹤 縣府︰將派員清理

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播