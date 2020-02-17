雙車當街夾擊 劫走千萬現金

台中驚傳雙車夾擊、劫走千萬現金的街頭搶案，警方昨陸續逮捕搶匪。（圖：民眾提供）

2020-02-17 05:30:00

〔記者許國楨／台中報導〕台中驚傳雙車夾擊、劫走千萬現金的街頭搶案！

歹徒包抄敲破車窗 攻擊被害人頭部

阮姓男子前天開車在台中市一處路口停等紅燈時，突遭兩輛車前後包抄，車上隨即下來惡煞敲破阮男的車窗，隨即攻擊阮男頭部，直接搶走副駕駛座上、內有上千萬現金的行李袋，跳上車後揚長而去，犯案過程不到一分鐘，滿頭是血的阮男強忍疼痛向路人求救報案。

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7嫌稱僅搶107萬 與被害人說詞不一

直擊民眾說，囂張搶匪光天化日在車水馬龍的街頭犯案，比電影情節還誇張。轄區台中市四分局警方昨逮捕楊姓主嫌等七名搶匪，追回一百零七萬元贓款，落網搶匪口徑一致說僅搶得這些錢，與阮姓被害人聲稱的千萬現金有出入，警方仍在釐清遭搶金額。

但據道上透露，被搶的阮男是越南歸化我國籍人士，他疑似擔任詐欺水房的運鈔員，這起搶案可能是因詐騙贓款衍生的黑吃黑，但警方未證實，僅強調持續釐清到案七搶匪扮演角色，追緝在逃共犯並揪出幕後指使者。

搶走裝鉅款行李袋 過程不到一分鐘

前天下午四點多，阮男開車在南屯區文心南五路與五權西路停等紅燈時，突有一輛白色轎車急切過來，打斜擋在阮男車子前方，阮男見狀欲倒車擺脫，未料另一輛黑色轎車隨即跟上堵在後方，讓阮男動彈不得，此時白車內五名搶匪隨即下車，分持鐵鎚、鋁棒、開山刀猛砸阮男右側前後車窗，與阮男一陣拉扯後攻擊他的頭部，並扯下整片車窗玻璃，搶走放在副駕駛座上、內裝有鉅款的紅色大行李袋後，跳上黑車加速朝高速公路方向逃離。

傳因詐騙贓款衍生黑吃黑 警查證中

阮男遭搶後滿頭是血，下車向路人求救報案，警方獲報趕往現場，只見地上留下遭砸毀的整片車窗玻璃，還有搶匪丟棄的犯案白色車輛，警方在白車內採到多枚可疑指紋，查出兩輛犯案車輛都是租賃車，研判搶匪早已盯上被害人，進一步尾隨後伺機下手犯案。

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