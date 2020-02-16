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首頁　>　社會

沒想到名教授會因2年半刑期潛逃／防逃機制沒啟動

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2020-02-16 05:30:00

〔記者吳政峰／台北報導〕台北科技大學教授王文博被控收賄洩漏評選內容，去年10月被判刑2年半確定，卻在發監執行前棄保潛逃，雖然刑事訴訟法修正案新制規定，法官若認為他有逃亡之虞，可在最後一審命其穿戴電子腳鐐，檢察官也可於宣判當天逕行拘提，無須傳喚，不過法界認為，啟動防逃機制，前提是被告可能逃亡，研判院檢認為王文博不會逃亡，在這種狀況下，防逃機制形同不設防。

根據去年通過的刑事訴訟法部分條文修正案，判處死刑、無期徒刑或逾2年徒刑的被告，有相當理由認為有逃亡之虞者，檢察官得逕行拘提，並新增接受適當的科技設備監控等4種防逃機制。

刑訴法第116之2條也規定，法院若認為被告無須羈押，除了用交保替代羈押，還可以命其接受科技設備監控，也就是穿戴電子腳鐐，但要在最後一審審理期間就命被告戴上，才能在宣判有罪確定時馬上得知其去處，避免逃脫。

其中電子腳鐐防逃去年7月就上路，並於今年1月20日進一步確認，偵查期間科技監控均由檢察官指揮。

另外，若法官認為有逃亡之虞，也可在審理中命他交出護照、限制住居、禁止處分財產。而於審判中許可停止羈押，法官也可命被告於宣判期日到庭聆判。

不過一名檢察官表示，過去從判決確定到執行間的空窗期，要絕對重罪才能請警方目視盯梢、監控行蹤，而今雖有防逃新制，但也只能在被告有逃亡之虞情況下啟動，使用上需考量比例原則。這次檢方傳喚遲遲等不到王文博，拘提也找不到人，才知他已棄保潛逃，法界就認為，防逃機制在這種狀況下，根本起不了作用。

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