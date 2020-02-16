被檢舉50次／畫畫的挨告噪音 布景繪製師爭回清白

林丙皇一筆一畫為傳統戲劇繪製看板，是在戲台後方默默耕耘的人，前年桃園市文化局出版的「咱的故事」，就收錄他戲台後的彩繪人生。（資料照）

2020-02-16 05:30:00

一審認定明男師工作室聲響超標

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕繪製傳統戲劇布景、人稱「明男師」的林丙皇，在桃園市龜山區住處開工作室，卻被一牆之隔的張姓鄰居，以不分平日假日機具聲音太吵為由提告求償，桃園地院依工作室及騎樓測得數據認定超標，判林男須賠償5萬元，雙方上訴後逆轉，高等法院日前認為測量聲響地點應在張女住處，勘驗後認為聲響未超標，甚至外頭大車經過分貝都高於工作室，且工作室發出聲響頻率每月僅1、2次，判原判決廢棄，林男不用賠這筆錢。

張女自陳2年來報警超過50次，聲響已嚴重影響日常生活；張女提告稱，林丙皇工作時以鐵鎚敲打、電鋸切割，發出的聲響噪音已干擾安寧，造成精神不堪負荷；該區依噪音管制標準，適用工廠第三類管制標準，法官會同環保局實測，測得音量為71.1到81.7分貝間，超出管制標準，判林須控制音量分貝，上午7點到晚間7點不得超過67分貝、晚間7點到深夜11點不得超過57分貝、深夜11點至隔天上午7點不得超過52分貝，及賠償鄰居5萬元。

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二審指測量地點應以鄰居家為主

去年判決出爐後，林丙皇受訪時無奈說：「一個畫畫的被告噪音真的很丟臉，我有很多話想說，但法官只看鄰居提供的錄音、環保局測量數據來判斷，並不是實際工作狀況」，上訴高院。

林丙皇說，繪製布景時僅前置作業需鋸、釘木頭，其他時間都在畫畫，大概90%畫畫、10%鋸跟釘，「畫畫怎會有噪音呢」，加上布景繪製算是夕陽產業、接案量有限，不可能不分平日假日都在工作，此外，住處周邊屬住商混合區且鄰馬路，聲音來源很多，鄰居卻主張侵害是來自他。

路過車分貝高於工作室 逆轉免賠

高院判決指出，依張女所提供的錄音及次數換算，發出聲響的頻率每月僅1、2次，每次約數秒到數十秒不等，大多在用餐或傍晚時段；此外，測量機具聲響是否超標的地點，應在張女住處而非林的工作室及騎樓，經勘驗張女住處，認為聲響並未超標且尚屬輕微，外頭大車經過的分貝都高於工作室，判原判決廢棄，可上訴。

對結果逆轉，林丙皇說，二審的判決，道盡了他的心聲。

林丙皇的住家就是工作室，他在這裡完成一幅幅手繪布景，卻因布景繪製前須裁切木材、釘畫布，而被鄰居檢舉太吵。（資料照）

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