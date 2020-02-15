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害2消殉職違章廠 追出5大違規

違章工廠5大違規

違章工廠5大違規

2020-02-15 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕由群峪公司經營的台中市大雅區台灣百慕達紙器違章工廠，去年10月3日起火，造成消防員謝志雄、張哲嘉殉職。台中地檢署追查時，群峪老闆陳俊孚宣稱「一切合法」，但檢方查出他在農地興建違章工廠，還偽用停車場等名義向台電申請用電，接著私自拉電線，又沒定期維護，廠房也沒排煙設備，以及在防火通道增建遮雨棚，電線短路起火後造成延燒，導致2勇消受困死亡，昨依公共危險罪及違反消防法將陳男起訴。

群峪老闆陳俊孚起訴

事發後，陳男堅稱自己不應承擔2消殉職實際責任，只有「道義責任」，僅願賠償2人家屬各80萬元，以致兩度民事調解均失敗。台中市消防局說，已協助募得2千萬元，2人家屬各1千萬元，其中原本育有1子的謝志雄，殉職時妻子懷有雙胞胎，農曆年前雙胞胎女兒誕生，未來將以3子女為受益人把捐款交付信託照顧。

佯稱停車場申請用電

檢方起訴指出，54歲陳俊孚於2011年租用農地，佯稱停車場、洗車廠照明需要用電，向台電申請用電，接著無照興建鐵皮工廠2棟，生產紙盒及儲存南北雜貨、免洗餐具等，並在2廠間的消防通道加蓋遮雨棚，防火巷道形同虛設。

因工廠自行拉線，電線走明線未藏於牆壁內，在鐵皮屋惡劣環境及未檢修維護下，易短路和遭老鼠啃咬，致去年電線短路起火。

至於指揮2消進入火場的消防小隊長周正斌等人，檢方認為已依相關救災要點作業，給予不起訴處分。

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