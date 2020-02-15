未戴安全帽 內埔警半天告發27件

內埔分局加強執法，昨天上午取締了27件未戴安全帽違規。（記者邱芷柔翻攝）

2020-02-15 05:30:00

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年一月屏東內埔分局轄區內發生三件死亡交通事故，均與騎士未依規定戴安全帽有關，警方即日起加強執法，昨天一個上午就取締了廿七件未戴安全帽違規，警方呼籲鄉親遵守道路交通安全規則。

元月事故3死 都未戴安全帽

內埔分局指出，今年一月轄區內發生三件死亡交通事故，較去年同期增加兩件，發生率有上升趨勢，經分析，該三件事故造成騎士死亡的重要原因，均因未依規定戴安全帽有關。

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即日起加強執法 以策安全

內埔分局警方昨在轄區加強取締，包括萬巒鄉屏一○三、一○四縣道、屏一八五縣道及瑪家鄉屏卅七縣道等路段，並將「未戴安全帽」列為執法重點，除了定點執行封閉式交通稽查，更運用機巡方式進行取締。

警方指出，按「道路交通管理處罰條例」，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人五百元罰鍰，經一個上午強力執法，共計告發未戴安全帽廿七件，另有闖紅燈五件、機車未依兩段式左轉兩件及無照駕駛五件。

內埔分局分長蔡耀順表示，今年過年前一名年輕人因未戴安全帽騎車自撞死亡，「如果當時有戴安全帽，也許就不會發生憾事了！」交通稽查或告發容易遭致民怨，執法是一個手段並非目的， 希望民眾能養成正確的交通安全觀念。

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