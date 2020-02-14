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首頁　>　社會

辯阿公附身 外婆虐死5歲孫

新北地檢署。（資料照）

新北地檢署。（資料照）

2020-02-14 05:30:00

〔記者王定傳／新北報導〕63歲魏姓婦人不滿獨自照顧5歲孫子，竟限制男童飲食，導致他嚴重營養不良、骨瘦如柴，甚至拿繩索及鐵絲綑綁，再持抓背棒及拖把等物毆打，男童因不堪凌虐死亡；魏婦事後竟辯稱，因為男童被阿公附身，為了驅離才會打人，新北地檢署昨依凌虐幼童發育致死罪嫌，將這名恐怖外婆起訴。

據了解，被害男童的父母離異後，生母因經濟困難，加上與前夫還有3名子女須照料，2018年間，竟把男童及他的姊姊丟在外婆家門口，魏婦只好接手照料這對姊弟，但因經濟沉重又聯繫不上生父，疑似因此心生不滿。

童骨瘦如柴 全身是傷

去年10月31日下午，男童不明原因倒臥浴室，送醫急救仍回天乏術。辦案人員事後發現男童骨瘦如柴、嚴重營養不良，全身多處瘀傷、挫裂傷、出血，四肢有綑綁痕跡、指甲亦有缺損。

不僅如此，魏婦住處的掃把、抓背棒、剪刀、拖把等物，均採集到男童或魏婦與男童混合的血跡，種種跡象顯示就是魏婦所為。

檢方調查後認定，魏婦因獨自照料男童心有不滿，從去年2月起限制男童飲食，導致男童嚴重營養不良，甚至拿繩索及鐵絲綑綁，再拿抓背棒、拖把等物毆打，男童因不堪凌虐倒地，最終因顱內出血、出血性休克死亡。

檢方偵辦時，魏婦僅坦承男童身上部分傷勢是她所造成，因為她認為男童遭阿公附身，才會動手驅趕，有時候則是男童過於調皮所致，但她否認凌虐男童致死。

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