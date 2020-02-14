泰雅口簧琴國寶 修水管落水亡

鄭保雄致力傳承原住民技藝及文化，去年才獲第十四屆原曙獎表揚。 （取自鄭保雄臉書）

2020-02-14 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區知名的泰雅族口簧琴國寶老師鄭保雄，昨天中午到裡冷溪邊修水管，疑似不慎失足跌落溪中，家人因連絡不上他，下午到場尋找，發現他人在水中，將他拉上岸時，已四肢冰冷、無生命徵象。警方表示，將報請檢察官相驗，以釐清死亡原因。

家屬指出，鄭保雄（58歲）昨天中午外出去溪邊修水管，但直到下午3點，家人仍連絡不上他，心覺有異，鄭保雄的兒子趕到和平區東關路一段裡冷巷的裡冷溪邊查看，下午4點50分左右，發現鄭保雄落入溪水中，嚇得趕緊打119報案，消防人員在電話中請鄭子先將人拉上岸，鄭子、鄭妻及2名男性民眾合力將鄭保雄拉到水面上，置於大石頭上，但鄭保雄已無生命徵象、肢體僵硬。

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台中市消防局谷關分隊出動消防車、救護車及消防人員到場，因鄭保雄已明顯死亡，並未送醫，消防人員利用繩索及擔架，將鄭保雄的遺體搬到車輛可達的路邊，交由警方處理。和平分局天輪派出所表示，將報請檢察官相驗，以釐清死因。

鄭保雄推廣泰雅族口簧琴文化，在許多部落開設狩獵課程及口簧琴文化深耕課程，獨創的撥奏式口簧琴，並獲台中市政府選為原住民十大伴手禮之一，因長期推動原住民文化發展有傑出貢獻，去年才獲參山國家風景區管理處推薦，並榮獲第14屆原曙獎表揚。

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