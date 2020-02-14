水電工爬屋簷 偷走170萬

黃嫌爬上一樓屋簷準備從窗戶潛入被害人住家。 （記者王冠仁翻攝）

2020-02-14 05:30:00

〔記者王冠仁／台北報導〕黃姓慣竊趁著當水電工之便闖空門，他闖進一對開設補習班的夫婦住家，搜刮被害夫婦剛收來的學費與積蓄共170萬元。警方根據監視器畫面追查，火速在8小時內逮人；黃落網時，警方找回絕大多數失款，黃幾乎沒花到錢，可說是白忙一場，還要再吃上官司。

警方調查，有多起竊盜前科的49歲黃姓男子，平時住在桃園，近日常到台北市中正區一帶負責水電工作。他疑似趁著工作之便，趁機觀察周邊住家環境與地形，進一步挑選下手目標。

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一對住在台北市中正區開補習班的老闆夫婦，日前舉家到外縣市旅遊，返家後，發現家中櫃子被打開，裡面存放剛從補習班收來的1百多萬學費與外幣不翼而飛，嚇得報警。

轄區警方調閱監視器畫面追查，發現竊嫌從被害人住宅後方防火巷，爬上1樓屋簷，再以窗戶潛入被害人家中；竊嫌得手後，沿原路離開，騎機車逃跑。警方根據機車資料，發現有多起竊盜前科的黃男涉有重嫌。警方循線到黃的戶籍地外埋伏守候，在被害人報案後8小時，警方發現黃離家外出，上前逮人。

資深刑警說，黃有多起竊盜前科，他9年前曾夥同兒時玩伴羅姓男子，一同在內湖地區闖空門行竊，偷走多名被害人家中的珠寶、金飾與財物。黃與羅當時還曾偷走一輛轎車，再打電話給被害車主勒贖。

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