奪天珠當打怪 台商兩度開會謀殺恩人

刺殺張姓天珠商人32刀的李政達（中），當時用力過猛，自己的手指肌腱也被刀刃割斷。（記者張瑞楨翻攝）

2020-02-13 05:30:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕檢警去年11月偵破台商黃焌柚唆使殺害張姓天珠商人，劫走價值1024萬元的14串天珠案，經台中地檢署持續偵辦，發覺主謀黃男竟於事前召開兩次「奪珠專案會議」才敲定「殺人計畫」，計畫內容連埋屍處都事先勘查妥當，昨依強盜殺人等罪起訴7嫌，但主嫌黃男堅不認罪，還稱「一切都只是開玩笑」。

主嫌不認罪 稱「只是開玩笑」

檢方認定，教唆殺人的40歲黃焌柚惡性最重，案發後刪除通訊軟體，把責任全推給李政達等共犯，態度惡劣無悔意，建請法院加重量刑；下手殺人的李政達3人，殺人宛如「線上遊戲打怪」，雖承認犯行卻避重就輕，建請量處適當之刑；僅介紹共犯或參與殺人計畫、實際未動手的另3人，依預備殺人罪（含預備強盜罪）量處適當之刑。

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檢方調查，黃男與死者張男熟識，張把珍貴的「天地眼中眼」天珠借給黃男配戴，希望保佑黃男平安發財，堪稱是黃的恩人，但黃在中國經商失敗，竟把此天珠變賣得款人民幣38萬餘元（約164萬台幣），張索討未果，在臉書張貼他才是此天珠所有人，圈內因而得知黃盜賣天珠，引發黃男不滿。

黃男返台後違法吸金，導致官司纏身、欠債累累，竟恩將仇報鎖定張男謀財害命，去年11月找來共犯，7人開了兩次會討論殺人奪珠行動。他們找到台中市太平山區、望高寮2處預定埋屍地點，並租車、買圓鍬及在張男住處附近埋伏，因沒堵到人，改變計畫謊稱買天珠，把張男約至中市北屯區一家茶藝館後方停車場見面。

黃約定提供5萬元酬勞，由李政達、李之楷、蔡信佑架住張男毆打，再由李政達刺殺張32刀、劫走14串天珠後，將張塞入車內擬運屍掩埋，因被路人撞見報警，警車追捕時3人撞車落網，員警將傷重昏迷的張男送醫仍因傷重不治。

李政達等3人殺害張姓商人，搶得價值1042萬元的天珠14串。（記者張瑞楨翻攝）

警方從車內救出張姓天珠商人送醫，仍因傷勢過重身亡。（資料照）

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