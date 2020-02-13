邱太三感謝還清白 指認罪協商機制應修正

法務部前部長、國安會前首席諮詢委員邱太三。（資料照）

2020-02-13 05:30:00

〔記者吳政峰、錢利忠／台北報導〕前法務部長邱太三被指關說桃園地檢署前檢察長彭坤業，監察院兩度提起彈劾，投票均未通過，邱太三對此表示，感謝兩次的審查委員明察秋毫，還他清白。

邱太三說，他並非關說或關心個案，他在乎的是司法及刑事訴訟法中的認罪協商機制，該機制的運作顯然出了問題，才會使得司法信賴與形象出問題，相關機關應正視認罪協商機制不足可能引發的疑慮，儘速處理或修正。

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邱太三指出，當初接獲這個訊息，指被告配合進行認罪協商，檢察官事後卻說不算，他第一時間想到恐影響司法形象與信賴，因而轉知彭坤業此事，未要求做任何的回應，彭也未向他回報任何事，這不是關說個案，連關心都稱不上。

邱太三說，高檢署3人小組所做調查報告，對外僅節錄部分內容，造成外界誤解他關說，報告進到檢察官人事審議委員會，調查小組也承認未認定關說，但他的名譽已大傷，未獲得救濟機會，對他不公平。

邱太三認為，被告如果達到檢察官要求的條件，就可認罪協商換取緩起訴，但目前機制不夠完備，主管機關應儘快修正或處置，杜絕外界懷疑，否則難保未來不會出現類似爭議。

彭坤業的未來 送檢審會處理

對於彈劾不成立，彭坤業感謝監院還他公道。法務部長蔡清祥表示，尊重監察院決定，法務部尚未接到正式調查報告，收到後將交相關單位處理，譬如當初本案是檢審會送監察院審查，未來也會交檢審會做後續處理；至於彭坤業現為高檢署主任檢察官，案子將移請「職期審查會」看是否續任或轉任必要。

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