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10:3、9:0 監委2度認定關心非關說／彈劾邱太三不成立

時任國安會首席諮詢委員邱太三（右圖）、及時任桃園地檢署檢察長彭坤業（左圖）被指關說壢新醫院院長逃漏稅案，監院召開審查會，未通過彈劾。（資料照）

時任國安會首席諮詢委員邱太三（右圖）、及時任桃園地檢署檢察長彭坤業（左圖）被指關說壢新醫院院長逃漏稅案，監院召開審查會，未通過彈劾。（資料照）

2020-02-13 05:30:00

高檢認定關說 移送監院

〔記者謝君臨、吳政峰、錢利忠、吳書緯／綜合報導〕法務部前部長、國安會前首席諮詢委員邱太三，去年被高檢署認定為了壢新醫院院長張煥禎逃漏稅案，關說時任桃園地檢署檢察長彭坤業。監察院的調查報告也認為，邱未依陳情程序辦理，似屬涉及關說的典型行為，違失情節重大明確，送國安會參處，並就各地檢署協商程序作法不一糾正法務部。但監委投票是否彈劾2人時，多數不同意彈劾而未通過。

本案於去年11月5日，3位調查委員林雅鋒、王美玉、高涌誠第一次提案彈劾邱、彭，投票結果2人均以3比10票數未通過，其間歷4度流會，前天再召開第二次彈劾審查會，排除首次與會的13位監委，投票結果邱、彭仍分別以0比9、1比8票數未通過，確定彈劾不成立，同時顯示多數監委認為邱、彭行為不到關說的程度。

不同意彈劾的監委認為，邱太三、彭坤業所為僅屬「關心」，還不到「關說」程度，因為兩人在職務上無直屬關係，且彭雖指示所屬檢察官繼續進行認罪協商，但未具體指稱被告有什麼要求，也沒有說一定要協商完整，檢察官可以撤回協商或不協商，過程未給被告任何優勢，這跟一般的關說不一樣。

未彈劾 調查監委指不代表沒違失

監委王美玉則強調，彈劾未過不代表當事人沒有重大違失，前檢察總長黃世銘洩密案即為一例，黃彈劾雖未過，但刑事判決有罪。高涌誠認為，司法案件應採最高標準，連關心也不行。

行政責任部分，林雅鋒指出，彭坤業送請法務部依法官法給予職務監督，邱太三則送請國安會參處；本案除追究2人違失責任，就公訴實務常採用的「審判外非正式協商會議」，因現行法規範不足，各地檢署協商程序作法不一，此部分違失糾正法務部。

高涌誠：司法應連關心也不行

調查報告指出，邱於去年3月邀彭餐敘，席間提及張煥禎涉逃漏稅案，指負責該案的公訴檢察官起初同意認罪協商，後來反悔，出爾反爾嚴重影響司法公信力；之後，彭即指示繼續協商，申請主動調查的3位監委認為2人涉及關說。

協商規範不足 監院糾正法部

時代力量昨表示，高檢署認定邱太三關說，但監察院以低於行政調查結果的彈劾標準縱容關說，呼籲高檢署持續追究此事。

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